“Το Καφέ της Χαράς”: η άφιξη του… ερωτιάρη συμπέθερου (εικόνες)

Ανατρεπτικές καταστάσεις και άφθονο γέλιο στην κωμική σειρά, που “φτιάχνει” τα βράδια της Παρασκευής για τους τηλεθεατές του ΑΝΤ1.

Απόψε στις 21:00 στον ΑΝΤ1, στο νέο επεισόδιο της σειράς «Το καφέ της Χαράς», όλα είναι έτοιμα για τον αρραβώνα του Μάνου και της Αρετής, λείπει μόνον η κουμπάρα. Η Αρετή προτείνει στη Βάλια να γίνει η κουμπάρα τους και εκείνη που καταλαμβάνεται εξ απήνης δεν μπορεί να αρνηθεί. Για τους αρραβώνες καταφθάνει στο σπίτι του Περίανδρου ο ανεκδιήγητος πατέρας της Αρετής, Μπάμπης. Το βράδυ των αρραβώνων που γίνονται στο Καφέ η Βάλια μεθάει και θα καταλήξει στην αγκαλιά του Δημήτριου.

Στο ρόλο του Μπάμπη, ο Περικλής Αλμπάνης

Ο πατέρας της Αρετής. Με αφορμή τον επικείμενο αρραβώνα Μάνου – Αρετής, έρχεται και εγκαθίσταται, κοινώς «κατσικώνεται», στο σπίτι του Περίανδρου. Εκτός του ότι είναι θορυβώδης, «κολιτσίδα», τρακαδόρος και σπάει τα νεύρα του Περίανδρου, ερωτεύεται και την Τασία και της γίνεται στενός κορσές.

