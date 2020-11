Παράξενα

Δήμος Αλίμου: πρόσκληση στους πολίτες για το... λιομάζωμα (εικόνες)

Τι αναφέρει ο Ανδρέας Κονδύλης σε ανάρτηση του, ζητώντας την ενεργό συμμετοχή των δημοτών.

Με ανάρτηση του στο Facebook, ο Δήμαρχος Αλίμου, Ανδρέας Κονδύλης, απευθύνει προσκλητήριο στους πολίτες να βοηθήσουν στην συλλογή των ελιών απο τα ελαιόδεντρα που βρίσκονται σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου.

Όπως αναφέρει ο Ανδρέας Κονδύλης στο post "Ξεκινήσαμε και φέτος να μαζεύουμε τις ελιές από τα δέντρα που βρίσκονται σε πεζοδρόμια, πάρκα και άλλους κοινόχρηστους χώρους της πόλης μας. Στη συνέχεια πηγαίνουμε τις ελιές που συλλέγουμε σε ελαιοτριβείο, όπου και παράγουμε εξαιρετικής ποιότητας ελαιόλαδο. Το λάδι αυτό συσκευάζεται και το διαθέτουμε δωρεάν στις πιο αδύναμες κοινωνικές ομάδες, μέσω του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου μας. Όποιος πολίτης επιθυμεί να βοηθήσει εθελοντικά στο λιομάζωμα, μπορεί να τηλεφωνεί στο Τμήμα Πρασίνου, τηλ. 210 9810445 και 210 9810778. Καλή σοδειά!!"