Eurostat: Ισχυρή ανάκαμψη της οικονομίας στην ευρωζώνη

Δυναμική αύξηση του ΑΕΠ, μετά τη “βουτιά” του δεύτερου τριμήνου του έτους. Σε ποια επίπεδα κινήθηκε ο δείκτης της ανεργίας.

H ανάκαμψη της οικονομίας της Ευρωζώνης στο τρίτο τρίμηνο, μετά τη “βουτιά” που προκάλεσε η πανδημία του κορονοϊού στο δεύτερο τρίμηνο, ήταν ισχυρότερη από ό,τι αναμενόταν, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία που ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία (Eurostat), λόγω κυρίως της εκτίναξης του ΑΕΠ της Ιταλίας, της Γαλλίας και της Ισπανίας που είχαν καταγράψει πολύ μεγάλες απώλειες στο δεύτερο τρίμηνο.

Το ΑΕΠ της Ευρωζώνης αυξήθηκε κατά 12,7% σε τριμηνιαία βάση μετά την πτώση 11,8% που είχε σημειώσει στο δεύτερο τρίμηνο. Σε ετήσια βάση, ωστόσο, δηλαδή σε σύγκριση με το τρίτο τρίμηνο του 2019, ήταν μειωμένο κατά 4,3%, έναντι μείωσής του κατά 14,8% στο δεύτερο τρίμηνο.

Ο πληθωρισμός παρέμεινε, ωστόσο, και τον Οκτώβριο αρνητικός, όπως αναμενόταν. Οι τιμές καταναλωτή στην Ευρωζώνη ήταν 0,3% χαμηλότερες σε ετήσια βάση, όπως και τον Σεπτέμβριο, κυρίως λόγω της μεγάλης πτώσης του κόστους ενέργειας . Οι τιμές ενέργειας έκαναν βουτιά 8,4% σε ετήσια βάση, αντισταθμίζοντας την αύξηση κατά 4,3% των τιμών των νωπών τροφίμων. Σύμφωνα με άλλα στοιχεία της Eurostat, η ανεργία στην Ευρωζώνη τον Σεπτέμβριο διαμορφώθηκε στο 8,3% όσο και τον Αύγουστο.