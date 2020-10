Τεχνολογία - Επιστήμη

Σεισμός στην Σάμο - Αισθητός στην μισή Ελλάδα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μεγάλης διάρκειας η δόνηση.

Ισχυρός σεισμός συγκλόνισε την Σάμο και τiς γύρω περιοχές, περίπου 8 λεπτά πριν απο τις 14:00 της Παρασκευης.

Σύμφωνα με την αυτόματη εκτίμηση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του ΕΚΠΑ η δόνηση είχε μέγεθος 6,6 βαθμών της Κλίμακας Ρίχτερ, ενώ μετά απο τις μετρήσεις το μέγεθος της αναθεωρήθηκε σε 6,7 Ρίχτερ.

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται σε θαλάσσθια περιοχή, σε απόσταση 19 χιλιομέτρων βόρεια-βορειοδυτικά της πρωτεύουσας του νησιού της Σάμου.

Το εστιακό βάθος εκτιμάται μόλις στα 2 χιλιόμετρα, για αυτό και ο σεισμός έγινε αισθητός σε πολλές περιοχές της χώρας, μεταξύ άλλων και στην Αττικη.

Η δόνηση είχε μεγάλη διάρκεια.

Οι σεισμογράφοι κατέγραψαν στις 14:04 νέα δόνηση, έντασης 4,6 βαθμών της Κλίμακας Ρίχτερ,, με εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων και επίκεντρο 15 χιλιομετραν νοτιοανατολικά της Ικαρίας.

Καταρρεύσεις κτηρίων και μεγάλος κυματισμός

Ο Αντιδήμαρχος Ανατολικής Σάμου Μιχάλης Μησός είπε στον ΑΝΤ1 ότι ο σεισμός ήταν πάρα πολύ δυνατός και είχε διπλάσια διάρκεια από τον μεγάλο σεισμό της Αθήνας το 1999.

Ανέφερε ότι υπάρχουν ήδη αναφορές για καταρρεύσεις κτηρίων, ενώ τα πρώτα λεπτά μετά από τον σεισμό παρατηρήθηκε έντονος κυματισμός κοντά στα παράλια.

Ο Αλέκος Λυμπέρης, Δήμαρχος Δυτικής Σάμου δήλωσε στο SamosVoice ότι υπάρχει "ένας άνδρας τραυματίας από πτώση τοίχου στο Καρλόβασι και πολύ μεγάλες ζημιές στον μητροπολιτικό Ναό Αγ. Νικολάου Καρλοβάσου καθώς και στην Πορφυριάδα Σχολή", σημειώνοντας "ευτυχώς τα παιδιά που ήταν μέσα και έξω στην αυλή εκείνη την ώρα δεν έπαθαν τίποτα".

Κάτοικος του νησιού, μιλώντας στον ΑΝΤ1 επεσήμανε την μεγάλη διάρκεια του σεισμού, λέγοντας ότι «χόρευαν όλα τα κτήρια».

5 χιλιομετρα εστιακο βαθος και 6.6 Σαμο τα φωτιστικα στην Αθηνα περα δωθε #σεισμος pic.twitter.com/pMEC08pr4f

— Mohican???? (@mohican212) October 30, 2020

Καταρρεύσεις κτηρίων στην Τουρκία

Τουρκικά ΜΜΕ αναφέρουν ότι ο σεισμός ήταν ιδιαίτερα αισθητός σε όλη την παραλικαή πλευρά τη χώρας στο Αιγαίο, ενώ έγινε αισθητός και στην Κωνσταντινούπολη.

Τηλεπτικά δίκτυα μεταδίδουν εικόνες που δέιχνουν ότι υπήρξαν καταρρεύσεις κτηρίων στην ευρύτερη περιοχή της Σμύρνης.

Εκτιμήσεις τουκρικών ινστιτούτων αναφέρουν ότι το μέγεθος της δόνησης ήταν 6,8 Ρίχτερ.

IZMIR ve cevresinde hissedilen deprem panige neden oldu! Iste ilk gelen goruntuler #deprem #izmir pic.twitter.com/1dsbVXC1vB

Συνεχής ενημέρωση απο τον ΑΝΤ1: