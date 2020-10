Τεχνολογία - Επιστήμη

Σεισμός στην Σάμο: Μήνυμα του 112 για απομάκρυνση πολιτών απο τις ακτές

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η προειδοποίηση που έφτασε στα κινητά των πολιτών μετά τον ισχυρό σεισμό στην Σάμο..

Έκκληση στους κατοίκους των νησιών του βορειοαναταλικού Αιγαίου απευθύνει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας με δύο μηνύματα μέσω 112 που έστειλε πριν από λίγο να λάβουν μέτρα αυτοπροστασίας.

Το πρώτο μήνυμα απευθύνεται στους κατοίκους όλων τω νησιών που ορίζονται από το τρίγωνο Ικαρία- Κω - Χίο, με τη σύσταση να απομακρυνθούν από τις ακτές για να μην κινδυνέψουν σε περίπτωση τσουνάμι αλλά και από τα κτίρια για τον κίδυνο μεγάλων μετασεισμών.

Το δεύτερο μήνυμα απευθύνεται αποκλειστικά στους κατοίκους της Σάμου τους οποίους επίσης καλεί να απομακρυνθούν από τα κτήρια και να μεταβούν σε ασφαλή σημεία εξωτερικά.

Συνεχής ενημέρωση απο τον ΑΝΤ1: