Τεχνολογία - Επιστήμη

Δεύτερη πανσέληνος μέσα στον ίδιο μήνα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πότε αναμένεται να συμβεί ξανά το φαινόμενο.

Ο Οκτώβριος θα έχει μια δεύτερη πανσέληνο σήμερα, τελευταία μέρα του μήνα, ενώ η πρώτη είχε συμβεί στην αρχή του μήνα. Είναι η πρώτη φορά από τον Μάρτιο του 2018 που σε έναν μήνα συμβαίνουν δύο πανσέληνοι.

Επισήμως, σύμφωνα με τη NASA, η πανσέληνος θα συμβεί στις 15:49 ώρα Ελλάδας. Το φαινόμενο της διπλής πανσελήνου στον ίδιο μήνα συμβαίνει κατά μέσο όρο κάθε 2,7 χρόνια. Η επόμενη φορά θα είναι τον Αύγουστο του 2023.

Για όσους λαούς γιορτάζουν το Χαλοουίν στις 31 Δεκεμβρίου, η διπλή πανσέληνος, που στις ΗΠΑ από τη δεκαετία του 1940 αποκαλείται «θλιμμένο ή μπλε φεγγάρι» («blue moon»), έχει μια πρόσθετη ιδιαιτερότητα.

Κατά τη δεύτερη πανσέληνο του Οκτωβρίου, το φεγγάρι θα βρίσκεται στο μακρινό σημείο της ελλειπτικής τροχιάς του από τη Γη (σεληνιακό απόγειο), σε απόσταση περίπου 406.400 χιλιομέτρων (η μέση απόσταση Γης-Σελήνης είναι περίπου 384.500 χλμ). Πρόκειται συνεπώς για μια «μικρο-Σελήνη», το αντίθετο της «υπερ-Σελήνης», όταν το φεγγάρι έχει πλησιάσει τη Γη πολύ (περίγειο).