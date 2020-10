Τεχνολογία - Επιστήμη

Σεισμός στην Σάμο: τσουνάμι μετά τα 6,7 Ρίχτερ (εικόνες)

Τι ανακοίνωσαν οι σεισμολόγοι μετά την ισχυρή δόνηση στο βορειανατολικό Αιγαίο.

Η ισχυρή δόνηση των 6,7 Ρίχτερ στην Σάμο προκάλεσα μικρό τσουνάμι, όπως ανακοινωσε ο ερευνητής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, Αθανάσιος Γκανάς.

Όπως είπε το τσουνάμι "βγήκε" στα παράλια της Σάμου, αλλά και στα κοντινά τουρκικά παράλια.

Ο κ. Γκανάς σημείωσε ότι απο το συγκεκριμένο ρήγμα υπάρχουν και στο παρελθόν ισχυρές δονήσεις, μεταξύ άλλων και το 1904.

Συνολικά, μέχρι τις 16:00 είχαν καταγραφεί τρία κύματα τσουνάμι που έπληξαν την Σάμο/

To 112 έστελε επείγον μήνυμα στους κατοίκους να απομακρυνθούν απο τις ακτές.

Ακόμη πιό ισχυρά ήταν τα κύματα που έπληξαν την Σμύρνη, παρασύροντας τα πάντα στο πέρασμα τους, στην παραλιακή ζώνη.

Major flooding in Vathy town, Samos after tremor, 7.0 on the Richter scale, emergency services called #vathy #earthquake pic.twitter.com/fwYJIbyDSP

— Fareid Atta ???? ??? (@atta_fareid) October 30, 2020

