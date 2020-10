Οικονομία

Απεργία σε Επισιτισμό και Τουρισμό

24ωρη απεργία κήρυξε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στον Επισιτισμό-Τουρισμό.



Την κήρυξη εικοσιτετράωρης απεργίας στον κλάδο του επισιτισμού-τουρισμού στις 10 Νοεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη, αποφάσισε ομόφωνα η Ολομέλεια της διοίκησης της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον Επισιτισμό-Τουρισμό (ΠΟΕΕΤ), η οποία συνεδρίασε χθες.

«Η νέα βίαιη επίθεση στα εργασιακά μας δικαιώματα, το νέο ασφαλιστικό, που έρχεται και μία σειρά παρεμβάσεων στο συνδικαλιστικό νόμο, δεν μας αφήνουν άλλο περιθώριο από το να βγούμε στους δρόμους» αναφέρει, μεταξύ άλλων, η ΠΟΕΕΤ σε σχετική ανακοίνωση.