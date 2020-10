Κόσμος

Σεισμός στην Σάμο: νεκροί, καταρρεύσεις και εγκλωβισμοί στην Τουρκία (βίντεο)

Πάνω από 20 κτίρια κατέρρευσαν σε δύο τομείς της επαρχίας της Σμύρνης. Πληροφορίες για δεκάδες εγκλωβισμένους. Το μήνυμα του Ταγίπ Ερντογάν.

Τουλάχιστον έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ο ένας λόγω πνιγμού, και 202 τραυματίστηκαν στην Τουρκία από τον ισχυρό σεισμό που σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα στο Αιγαίο και προκάλεσε την κατάρρευση κτιρίων στη επαρχία της Σμύρνης, σύμφωνα με έναν πρώτο απολογισμό που ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας.

Ο δήμαρχος της Σμύρνης Τουντς Σογέρ δήλωσε πως περίπου 20 κτίρια κατέρρευσαν στην επαρχία. Ο κυβερνήτης της Σμύρνης δήλωσε πως 70 άνθρωποι απεγκλωβίστηκαν από τα ερείπια.

«Σε αυτό το στάδιο, έχουμε λάβει πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες έξι κτίρια κατέρρευσαν στον Μπουρνόβα και στο Μπαϊρακλί», στην επαρχία της Σμύρνης, ανέφερε ο Τούρκος υπουργός Εσωτερικών Σουλεϊμάν Σοϊλού στο Twitter.

«Συμπολίτες μας έχουν εγκλωβιστεί στα ερείπια», πρόσθεσε ο υπουργός Περιβάλλοντος Μουράτ Κουρούμ, κάνοντας λόγο από την πλευρά του για πέντε κτίρια που κατέρρευσαν.

Ο Ίλκε Τσίντε, φοιτητής Ιατρικής ο οποίος βρισκόταν στην περιοχή Γκιουζελμπαχτσέ της Σμύρνης όταν σημειώθηκε ο σεισμός είπε πως η στάθμη της θάλασσας ανέβηκε μετά τον σεισμό.

Ο Ισμαήλ Γετισκίν, δήμαρχος του Σεβεριχισάρ της Σμύρνης δήλωσε πως η στάθμη της θάλασσας ανέβηκε ως αποτέλεσμα του σεισμού. «Φαίνεται ότι υπήρξε ένα μικρό τσουνάμι», δήλωσε στο δίκτυο NTV.

Στον Μπουρνόβα, οι διασώστες, με τη συνδρομή κατοίκων και αστυνομικών, προσπαθούσαν να ανοίξουν ένα πέρασμα ανάμεσα στα ερείπια μιας επταώροφης πολυκατοικίας χρησιμοποιώντας αλυσοπρίονα, σύμφωνα με πλάνα που μετέδωσε η δημόσια τηλεόραση TRT. Μια ανθρώπινη αλυσίδα προσπαθούσε να απομακρύνει τα ερείπια περνώντας από τον έναν στον άλλον δοκούς και τούβλα, σύμφωνα με τα πλάνα αυτά.

Μια νεαρή γυναίκα απεγκλωβίστηκε από τα ερείπια ενός κτιρίου που είχε καταρρεύσει, σύμφωνα με το CNN-Turk. Άλλοι δύο άνθρωποι απεγκλωβίστηκαν από τα ερείπια ενός άλλου επταώροφου κτιρίου, σύμφωνα με την TRT.

Η Τουρκία βρίσκεται σε μία από τις ενεργές σεισμικές ζώνες στον κόσμο. Το 1999, σεισμός μεγέθους 7,4 βαθμών σημειώθηκε στο βορειοδυτικό τμήμα της χώρας, προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον 17.000 ανθρώπων, εκ των οποίων 1.000 στην Κωνσταντινούπολη. Τον περασμένο Ιανουάριο, σεισμός μεγέθους 6,7 βαθμών προκάλεσε περίπου 40 θανάτους στην επαρχία Έλαζιγ (ανατολικά). Το 2011, σεισμική δόνηση μεγέθους 7,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στην επαρχία Βαν (ανατολικά), προκαλώντας τουλάχιστον 600 θανάτους.

Live εικόνα από επιχείρηση διάσωσης:

Ερντογάν: Δίπλα στους πολίτες της Σμύρνης



Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έστειλε μήνυμα συμπαράστασης στους κατοίκους της Σμύρνης που επηρεάστηκαν από τον μεγάλο σεισμό στα Δωδεκάνησα.



«Ευχόμαστε να είναι όλα περαστικά για τους πολίτες της Σμύρνης που επηρεάστηκαν από τον σεισμό. Στεκόμαστε δίπλα στους κατοίκους της πόλης, με όλα τα διαθέσιμα μέσα του κράτους. Αναλαμβάνουμε δράση για να γίνει όλη η απαραίτητη δουλειά στην περιφέρεια, σε συνεργασία με τα αρμόδια υπουργεία και τους υπουργούς» ανέφερε ο Ερντογάν.

Βίντεο από την στιγμή που καταρρέει κτίριο στην Σμύρνη:

Izmir’de hemen #deprem sonras?nda y?k?lan bir binan?n goruntusu. Dilerim y?k?m, bina tahliye edildikten sonra gerceklesmistir ???? pic.twitter.com/vjOCcLivX3 — Ata Benli (@atabenli) October 30, 2020

Allah?m sen koru ya cok kotu 50 bin kere gectigim yerler ??#Izmir #Deprem pic.twitter.com/JLjKG8XVnk — JT26 (@JohnTerry____) October 30, 2020

SON DAKIKA?? Izmir seferihisar'da yasanan deprem sonras? deniz tast? pic.twitter.com/YdMfx3nvsM — Politic Turk (@politicturk) October 30, 2020

Ο σεισμός προκάλεσε μικρό τσουνάμι στην Τουρκία όπως φαίνεται στο βίντεο που ανέβασε χρήστης στο Twitter.