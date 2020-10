Κοινωνία

Βρήκαν σε σπίτι δενδρύλλια κάνναβης, όπλα και αρχαία

Συνελλήφθη 55χρονος. Κατηγορείται για παράβαση των νόμων «περί εξαρτησιογόνων ουσιών», «περί όπλων» και «περί αρχαιοτήτων".

Δενδρύλλια κάνναβης καλλιεργούσε ένας 55χρονος στην Αίγινα ο οποίος συνελήφθη χθες μετά από ειδική επιχείρηση του Λιμενικού Σώματος.

Σε νομότυπη έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του 55χρονου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

τριάντα τρία δενδρύλλια κάνναβης μήκους από 10 εκ. έως 133 εκ.,

μια πλήρης εγκατάσταση (λάμπες, μετασχηματιστές, αεραγωγούς, ανεμιστήρες) ελεγχόμενης καλλιέργειας κάνναβης σε εσωτερικό χώρο,

τρεις πλαστικές συσκευασίες, με φυτικά αποσπάσματα ακατέργαστης κάνναβης, συνολικού μεικτού βάρους τετρακοσίων δεκαεπτά γραμμαρίων (417) γρ ,

μία πλαστική συσκευασία, με κατεργασμένη κάνναβη, συνολικού μεικτού βάρους πενήντα οκτώ γραμμαρίων (58 γρ ),

δύο ζυγαριές ακριβείας,

δύο σπασμένα κομμάτια ενάλιου αμφορέα και

δύο λειτουργικές καραμπίνες.

Ο 55χρονος κατηγορείται για παράβαση των νόμων «περί εξαρτησιογόνων ουσιών», «περί όπλων» και «περί αρχαιοτήτων".