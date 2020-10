Κοινωνία

Σεισμός στην Σάμο: Ζημιές και στην Χίο (εικόνες)

Δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί. Που εντοπίζονται οι περισσότερες ζημιές. Κλιμάκιο της Πυροσβεστικής πραγματοποιεί ελέγχους στο νησί.

Σημαντικές ζημιές σε εγκαταλελειμμένα κτίρια εντός της πόλης αλλά και σε χωριά της Χίου, προκάλεσε η ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 6,6 βαθμών της κλίμακας Ρίκτερ, που σημειώθηκε λίγο πριν τις 2 το μεσημέρι, με επίκεντρο τη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Σάμου.

Η πρώτη αποτίμηση της κατάστασης έδειξε σημαντικές ζημιές σε παλιά κτίρια σε όλη τη Χίο, χωρίς ωστόσο να έχουν αναφερθεί τραυματισμοί.

Σύμφωνα με politischios.gr, οι κυριότερες ζημιές έχουν καταγραφεί στο «Κοκκάλειο μαιευτήριο» και σε παλιά κτίρια των οδών Βενιζέλου και Ροδοκανάκη καθώς και σε παρόδους της Απλωταριάς.

Ταυτόχρονα κλιμάκια τη Πυροσβεστικής Υπηρεσίας έχουν «οργώσει» οδικό δίκτυο και χωριά της νότιας Χίου για εντοπισμό κατολισθήσεων και καταπτώσεων.

Ο δήμαρχος Χίου, Σταμάτης Κάρμαντζης ανέφερε στο Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ότι οι μέχρι τώρα έρευνες της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου και της Πολιτικής Προστασίας σε όλο το νησί, δεν έχουν έχουν καταγραφεί κατάρρευση κτιρίων, αλλά μόνο μικρές υλικές ζημιές (ρωγμές, πτώση σοβάδων και κομματιών τοίχων) σε παλαιά οικήματα κυρίως στην πρωτεύουσα αλλά και σε χωριά. Από τις σχετικές έρευνες, που είναι σε εξέλιξη, δεν έχει προκύψει κανένα πρόβλημα στις υποδομές του νησιού.

Ακόμα καλύτερη φαίνεται πως είναι η εικόνα στους Φούρνους. Ο δήμαρχος Ιωάννης Μαρούσης ανέφερε στο Πρακτορείο ότι η πρώτη εικόνα από το ακριτικό νησί είναι ότι δεν παρατηρήθηκε κανένα πρόβλημα σε ιδιωτικά ή δημόσια κτίρια και στις υποδομές. Η σεισμική δόνηση, όπως είναι φυσικό, αναστάτωσε τους κατοίκους, οι οποίοι εγκατέλειψαν αμέσως τις οικείες τους και βγήκαν σε ανοιχτούς χώρους, ενώ το τσουνάμι που προκάλεσε ο σεισμός ήταν μικρό και δεν προκάλεσε ζημιές, ανέφερε ο κ. Μαρούσης.

Πηγή: politischios.gr

Στην Χίο ο Μηταράκης, στην Σάμο ο Λογοθέτης

Ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Νότης Μηταράκης, μεταβαίνει στη Χίο, ενώ ο Γενικός Γραμματέας Υποδοχής Αιτούντων Άσυλου Μάνος Λογοθέτης μεταβαίνει στη Σάμο.

Αππό το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου "επισημαίνεται ότι δεν έχει, μέχρι στιγμής, καταγραφεί κανένας τραυματισμός αιτούντων ασύλου και εργαζομένων, ούτε ζημιές στις κτιριακές εγκαταστάσεις των δομών. Το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου είναι σε διαρκή επικοινωνία με την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας για δομές που έχουν αναπτυχθεί σε παραθαλάσσιες περιοχές και διατρέχουν κίνδυνο από -επακόλουθα του σεισμού- φαινόμενα. Ταυτόχρονα, αιτούντες άσυλο που διέμεναν σε καταλύματα πλησίον της θάλασσας, έχουν ήδη μεταφερθεί σε υψηλότερα επίπεδα εντός των δομών φιλοξενίας, όπου και διαβιούν"