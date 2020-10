Κοινωνία

Σεισμός στην Σάμο - Πυροσβεστική: ο πρώτος απολογισμός

Οι αναφορές για το πλήγμα στο νησί και οι συστάσεις προς τους κατοίκους. Επί τόπου ο Νίκος Χαρδαλιάς. Συσκέψεις στην Αθήνα υπό τον Χρυσοχοϊδη.

Σε ανακοινωση που εξέδεωσε η Πυροσβεσιτκή, για τον μεγάλο σεισμό στην Σάμο, ο οποίος προκάλεσε και καταρρεύσεις κτηρίων στην Τουρκία που είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο πολιτών, αναφέρει:

"Μετά την σεισμική δόνηση που εκδηλώθηκε σήμερα Παρασκευή, το μεσημέρι, βόρεια της Σάμου, κινητοποιήθηκαν άμεσα οι δυνάμεις Πολιτικής Προστασίας με διασπορά στη Νήσο Σάμο και στο νησιωτικό σύμπλεγμα της ευρύτερης περιοχής για παροχή βοηθείας. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης βρίσκεται ήδη στο Κέντρο Επιχειρήσεων του Π.Σ. Ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων Νίκος Χαρδαλιάς μεταβαίνει στη νήσο Σάμο.

Μέχρι στιγμής έχουν αναφερθεί ζημιές σε κτήρια στη νήσο Σάμο, αλλά η Πυροσβεστική Υπηρεσία δεν έχει λάβει καμία κλήση για απεγκλωβισμό. Έχει αποσταλεί μήνυμα προς τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής που σημειώθηκε η σεισμική δόνηση μέσω του 112 και οι Αστυνομικές δυνάμεις απομακρύνουν τους κατοίκους από τις ακτές.

Με εντολή του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος Αντιστράτηγου Στέφανου Κολοκούρη, κλιμάκιο της 1ης ΕΜΑΚ με διασωστικό σκύλο καθώς και κλιμάκιο του ΕΚΑΒ αναχώρησε άμεσα για την νήσο Σάμο και θα ακολουθήσει και δεύτερο μεικτό κλιμάκιο της 1ης ΕΜΑΚ και της Ομάδας Αντιμετώπισης Καταστροφών του ΕΚΑΒ.

Παρακαλούμε τους συμπολίτες μας, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών".