Τεχνολογία - Επιστήμη

Σεισμός στην Σάμο: η στιγμή που το τσουνάμι “χτυπάει” την Σμύρνη (βίντεο)

Συγκλονιστικές εικόνες απο τις πρώτες στιγμές μετά τον ισχυρό σεισμό, που προκάλεσε θανάτους και μεγάλες καταστροφές.

Πολύ μεγαλύτερης έντασης τσουνάμι σε σχέση με τη Σάμο "χτύπησε" την Σμύρνη, στην ευρύτερη περιοχή της οποίας έχουν καταρρεεύσει κτήρια, υπάρχουν νεκροι και πολλοί εγκλωβισμένοι στα χαλάσματα.

Τα ορμητικά νερά παρέσυραν αντικείμενα μέσα από σπίτια, οχήματα, ακόμη και κουφώματα, προκαλώντας φοβερές καταστροφές, ενώ η στάθμη του νερού φαίνεται σε κάποια σημεία να ξεπερνά το ένα μέτρο.

Izmir seferihisar da yasanan depremden sonra deniz tast?. Ust katlarda mahsur kaldik. Cok fazla zarar var. pic.twitter.com/TFhkjjKFGa — zebercet (@beril_d) October 30, 2020