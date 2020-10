Κόσμος

Σεισμός στην Σάμο - Σαρλ Μισέλ: η ΕΕ έτοιμη να παράσχει βοήθεια

Σε ετοιμότητα η ΕΕ για παροχή βοήθειας στις περιοχές που χτυπήθηκαν από το σεισμό. "Η σκέψη μου στους ανθρώπους που επλήγησαν" τόνισε ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Την ετοιμότητα της ΕΕ να παράσχει βοήθεια στις περιοχές που χτυπήθηκαν από το σεισμό των 6,7 ρίχτερ βορειοδυτικά της Σάμου εξέφρασε ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ.

Συγκεκριμένα, σε δήλωσή του ο κ. Μισέλ τόνισε: «Παρακολουθώ στενά τις εξελίξεις μετά τον ισχυρό σεισμό που έπληξε το Αιγαίο, την Ελλάδα και την Τουρκία. Οι σκέψεις μου είναι στους ανθρώπους που επλήγησαν από τον σεισμό. Η ΕΕ είμαι έτοιμη να παράσχει βοήθεια».

Η Τουρκία μετρά νεκρούς και πάνω από 200 τραυματίες, ενώ στη Σάμο έχουν καταγραφεί τραυματίες, χωρίς σύμφωνα με τις ως τώρα πληροφορίες να κινδυνεύει η ζωή τους. «Πρόκειται κυρίως για ορθοπαιδικά τραύματα» ειπώθηκε χαρακτηριστικά.