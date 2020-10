Κοινωνία

Τσελέντης: μετασεισμοί έως 6,2 Ρίχτερ μετά τον σεισμό στην Σάμο

Για αρκετούς και ισχυρούς μετασεισμούς προειδοποιούν οι σεισμολόγοι και καλούν τους πολίτες να μην εισέρχονται σε «καταπονημένα» κτίρια.

Για αρκετούς μετασεισμούς από τον σφοδρότατο σεισμό των 6,7 Ρίχτερ που έπληξε τη Σάμο και τα Μικρασιατικά παράλια προειδοποιούν οι σεισμολόγοι και καλούν τους πολίτες να μην εισέρχονται σε «καταπονημένα» κτίρια. Ήδη μέχρι στιγμής έχουν σημειωθεί αρκετοί μετασεισμοί με τον μεγαλύτερο στα 4,6 Ρίχτερ.

Ο καθηγητής Ευθύμιος Λέκκας τόνισε πάντως ότι με βάση τα δεδομένα δεν μπορεί να γίνει μεγαλύτερος σεισμός από τον συγκεκριμένο των 6,7 Ριχτερ.

Ο διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Άκης Τσελέντης εκτίμησε ότι ήταν ο κύριος σεισμός αλλά προέβλεψε ότι θα ακολουθήσουν ισχυροί μετασεισμοί της τάξεως ακόμη και των 6,2 ρίχτερ και οι κάτοικοι πρέπει να είναι προσεκτικοί, να μην πηγαίνουν κοντά σε κατοικίες που έχουν υποστεί ζημιές.

Ο καθηγητής Σεισμολογίας του ΑΠΘ Κώστας Παπαζάχος δήλωσε ότι ο σεισμός ήταν της τάξεως των 6,8 με 7 Ρίχτερ για αυτό και προκάλεσε τόσο μεγάλες καταστροφές και στην Τουρκία.

Σίγουρα, πρόσθεσε ο κ Παπαζάχος, θα ακολουθήσουν αρκετοί μετασεισμοί και ο κόσμος θα πρέπει να αποφύγει να μπει στα σπίτια που έχουν «καταπονηθεί»