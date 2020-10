Πολιτική

Δένδιας σε Τσαβούσογλου: έτοιμη η Ελλάδα για παροχή βοήθειας στην Τουρκία

Την ετοιμότητα της ελληνικής κυβέρνησης, να αποσταλούν άμεσα δυνάμεις της ΕΜΑΚ στην Τουρκία, που επλήγη από τον ισχυρό σεισμό, εξέφρασε στον Τούρκο ΥΠΕΞ ο Νίκος Δένδιας.

Μετά τον σεισμό που έπληξε τη Σάμο και τη Σμύρνη, ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας επικοινώνησε με τον Τούρκο ομόλογό του, Μεβλούτ Τσαβούσογλου.

Σύμφωνα με ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο Twitter, ο κ. Δένδιας εξέφρασε την ετοιμότητα της ελληνικής κυβέρνησης να αποσταλούν άμεσα δυνάμεις της ΕΜΑΚ στην Τουρκία για να βοηθήσουν σε απεγκλωβισμό παγιδευμένων πολιτών.

«H σκέψη μας αυτή την ώρα είναι στους κατοίκους της Σάμου και σε όσους συνδράμουν στην αντιμετώπιση των συνεπειών του σεισμού» έγραψε στον προσωπικό του λογαριασμό του ο Νίκος Δένδιας.

Υπενθυμίζεται ότι τουλάχιστον έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ο ένας λόγω πνιγμού, και 120 τραυματίστηκαν στην Τουρκία από τον ισχυρό σεισμό που σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα στο Αιγαίο και προκάλεσε την κατάρρευση κτιρίων στη επαρχία της Σμύρνης, σύμφωνα με έναν πρώτο απολογισμό που ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας.