Μητσοτάκης σε Ερντογάν για τον σεισμό: αυτές τις στιγμές οι άνθρωποι πρέπει να στέκονται μαζί

Ο πρωθυπουργός μετέφερε στον πρόεδρο της Τουρκίας τα θερμά του συλλυπητήρια για τις απώλειες στην Τουρκία και έστειλε μήνυμα ενότητας των δύο λαών.

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Τούρκο πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, είχε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με αφορμή τις καταστροφές που προκάλεσε ο ισχυρός σεισμός των 6,7 Ρίχτερ στη Σμύρνη.



"Μόλις κάλεσα τον Πρόεδρο Ερντογάν για να εκφράσω τα συλλυπητήριά μου για την απώλεια ανθρώπων από τον σεισμό που έπληξε και τις δύο χώρες. Όποιες κι αν είναι οι διαφορές μας, αυτές είναι οι στιγμές που οι άνθρωποι μας πρέπει να στέκονται μαζί" αναφέρει ο κ. Μητσοτάκης σε μήνυμά του στο Twitter.