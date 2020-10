Κοινωνία

Σεισμός στην Σάμο: νεκρά δύο παιδιά που καταπλακώθηκαν από τοίχο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τραγωδία στην Σάμο από τον ισχυρό σεισμό. Το ΕΚΑΒ έβγαλε τα σώματα των παιδιών, χωρίς τις αισθήσεις τους από τα συντρίμμια.

Σε τραγωδία εξελίσσεται ο ισχυρός σεισμός στην Σάμο καθώς δυο παιδιά καταπλακώθηκαν μετά από κατάρρευση τοίχου στο νησί, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για ένα αγόρι και ένα κορίτσι 17 και 15 χρόνων.

Τα δύο παιδιά περνούσαν από ένα στενό δρόμο της πόλης και ο σεισμός προκάλεσε την πτώση ενός τοίχου. Το ΕΚΑΒ έβγαλε τα σώματα των παιδιών, χωρίς τις αισθήσεις τους, όπως επιβεβαιώθηκε και από την Πυροσβεστική.

Σημειώνεται ότι από την πρώτη στιγμή η Πολιτική Προστασία έχει αποστείλει μηνύματα μέσω του 112 προειδοποιώντας τους πολίτες να μην πλησιάζουν παλιά κτίρια.

Ακόμα εννέα άτομα τραυματίστηκαν από τον σεισμό και μεταφέρθηκαν στον νοσοκομείο της Σάμου. Ένας 14χρονος είναι πολυτραυματίας και θα διακομιστεί σε άλλο νοσοκομείο

Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν κινδυνεύει η ζωή των τραυματιών. Επίσης 10 άτομα είχαν προσέλθει στο Κέντρο υγείας στο Καρλόβασι για τις πρώτες βοήθειες και έχουν αποχωρήσει.



Συλλυπητήρια από την πολιτειακή και πολιτική ηγεσία

Συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων του σεισμού στη Σάμο και τη Σμύρνη, εκφράζει με ανάρτησή της στο twitter η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, τονίζοντας ότι «η ανθρώπινη τραγωδία δεν γνωρίζει σύνορα». Παράλληλα, σημειώνει «ευχή μας είναι οι λιγότερες δυνατές απώλειες και καθήκον μας η άμεση στήριξη του νησιού».

« Οι λέξεις είναι πολύ φτωχές για να περιγράψουν όσα νιώθει κανείς απέναντι στην απώλεια παιδιών. Σε αυτές τις δύσκολες ώρες, η σκέψη μας είναι δίπλα στις οικογένειές τους και στον αβάσταχτο πόνο που βιώνουν στη δοκιμαζόμενη Σάμο. Εκφράζω τα πιο ειλικρινή μου συλλυπητήρια », έγραψε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο Twitter.

«Σήμερα είναι μια δύσκολη μέρα πρωτίστως για την κοινωνία της Σάμου, αλλά και για ολόκληρη την Ελλάδα. Δυστυχώς, ο σεισμός που έγινε αισθητός νωρίς το μεσημέρι σε μεγάλο κομμάτι της χώρας μας, αποδείχθηκε φονικός. Δύο νέα παιδιά έχασαν τη ζωή τους και τα λόγια αυτές τις ώρες είναι φτωχά. Εκφράζω τα βαθιά μου συλλυπητήρια στις οικογένειές τους και την ειλικρινή μου συμπαράσταση σε όλο το νησί», αναφέρει σε μήνυμά του στα social media ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας. «Τα συλλυπητήρια μας στους γονείς των παιδιών που χάσαμε στη Σάμο. Ελπίζουμε να μην υπάρχουν άλλοι εγκλωβισμένοι», έγραψε από την πλευρά του ο επικεφαλής του ΜέΡΑ25 Γιάνης Βαρουφάκης.