Πολιτισμός

Η UNESCO “μπλόκαρε” τα σχέδια του Ερντογάν για τη Μονή της Χώρας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πώς και γιατί μαζεύτηκαν τα χαλιά που είχαν τοποθετηθεί στο κτίριο για τη σημερινή μουσουλμανική προσευχή;

Την τελευταία στιγμή ακυρώθηκε η μουσουλμανική προσευχή στην Μονή της Χώρας και σύμφωνα με την τουρκική εφημερίδα Μιλλί Γκαζετέ εκπρόσωποι της UNESCO ήταν εκείνοι που έθεσε τελεσίγραφο σε Τούρκους αξιωματούχος.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΚΥΠΕ, πηγές που μίλησαν στην εφημερίδα σημείωσαν πως χθες ομάδα εκπροσώπων της UNESCO επισκέφθηκε τη Μονή της Χώρας και ανέφερε πως σε περίπτωση επαναλειτουργίας τους ως τζαμί θα πάψει να περιλαμβάνεται στη λίστα (παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς) της UNESCO.

Μετά την αναχώρηση της ομάδας της UNESCO μαζεύτηκαν τα χαλιά που είχαν τοποθετηθεί στο κτίριο. “Στο Kariye που αναμένονταν να εγκαινιασθεί σήμερα με την προσευχή της Παρασκευής, μαζεύτηκαν τα χαλιά, ξηλώθηκε ο άμβωνας και τα εγκαίνια μεταφέρθηκαν σε προσεχή ημερομηνία”, αναφέρεται.

«Συνεπώς τίθεται πλέον το ερώτημα τι θα γίνει στο "τζαμί Kariye" που περιμένει την απελευθέρωση από τα δεσμά του» σχολιάζει ο συντάκτης του δημοσιεύματος. Αναφέρεται μάλιστα πως σύμφωνα με πληροφορίες υπάρχει η πιθανότητα να μετατραπεί και πάλι σε μουσείο.