Αθλητικά

Παναθηναϊκός: Τέλος ο Κίφερ Σάικς

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι δύο πλευρές δεν «τα βρήκαν» για τη συνέχιση της συνεργασίας τους, με αποτέλεσμα ο παίκτης να αποχωρήσει από τον Παναθηναϊκό.

Και τυπικά παρελθόν από το δυναμικό της ομάδας μπάσκετ του Παναθηναϊκού αποτελεί ο Κίφερ Σάικς, όπως ανακοίνωσε σήμερα (30/10) η «πράσινη» ΚΑΕ. Ο Αμερικανός γκαρντ είχε αποκτηθεί στις αρχές Οκτωβρίου από το «τριφύλλι» για να ενισχύσει την ομάδα στον «άσο», υπογράφοντας συμβόλαιο διάρκειας ενός μηνός. Όμως, οι δύο πλευρές δεν «τα βρήκαν» για τη συνέχιση της συνεργασίας τους, με αποτέλεσμα ο παίκτης να αποχωρήσει από τον Παναθηναϊκό.

Η «πράσινη» ΚΑΕ ευχαρίστησε τον Σάικς μέσω Twitter, γράφοντας στο συγκεκριμένο... τιτίβισμα: «Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ ευχαριστεί θερμά τον Keifer Sykes και του εύχεται καλή συνέχεια στον επόμενο σταθμό της καριέρας του!».