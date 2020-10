Αθλητικά

ΠΑΟΚ: Ο Φερέιρα αποχαιρέτησε τους παίκτες (εικόνες)

Συγκινημένος αποχαιρέτησε έναν έναν τους ποδοσφαιριστές του...

Λίγο μετά την άφιξη της αποστολής του ΠΑΟΚ στο αεροδρόμιο του Ακτίου, ο Άμπελ Φερέιρα που συνταξίδεψε μαζί τους, αποχαιρέτησε τους ποδοσφαιριστές έναν-έναν, με εμφανή τη συγκίνηση για τον αποχωρισμό του από την ομάδα.



Ο Αμπέλ Φερέιρα και το τιμ του θα ξεκινήσουν τις διαδικασίες «διαζυγίου» με τον ΠΑΟΚ, προκειμένου να ενεργοποιηθεί η συμφωνία που έχει επιτευχθεί με την Παλμέιρας για την μετακόμισή τους στη Βραζιλία.

Εν τω μεταξύ, την πρώτη του γνωριμία και προπόνηση έκανε το απόγευμα της Παρασκευής ο Πάμπλο Γκαρσία που διαδέχεται τον Άμπελ Φερέιρα στην τεχνική ηγεσία του ΠΑΟΚ. Η προπόνηση αυτή έγινε στο αθλητικό κέντρο του Παναιτωλικού μετά την επιστροφή της ελληνικής ομάδας από την Γρανάδα στο Άκτιο.

Ο 43χρονος προπονητής θα έχει στο πλευρό του τον άμεσο συνεργάτη του, Μίροσλαβ Σνάουτσνερ, που μαζί με τους Γιάννη Αμανατίδη, Μάριο Γκαλίνοβιτς και Δημήτρη Δανιηλίδη θα αποτελούν το προπονητικό τιμ συν κάποιες προσθήκες με νέα πρόσωπα επιλογής του νέου προπονητή του ΠΑΟΚ.

Αύριο ο Πάμπλο Γκαρσία θα κάνει την δεύτερη και ουσιαστική προπόνηση της ομάδας του και θα καταστρώσει τα πλάνα του για την αναμέτρηση της Κυριακής με τον Παναιτωλικό.