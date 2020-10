Κόσμος

Γαλλία: Άνδρας απειλούσε με μαχαίρια αστυνομικούς

Νέο επεισόδιο στην Γαλλία μετά την φονική επίθεση στην Νίκαια.

Αστυνομικοί εξουδετέρωσαν έναν άνδρα ο οποίος τους απειλούσε με δύο μαχαίρια στο κέντρο του Παρισιού, όπως έγινε γνωστό από αστυνομικές πηγές.

Τα μέλη των δυνάμεων ασφαλείας επενέβησαν αφού η αστυνομία έλαβε προηγουμένως μια καταγγελία, σύμφωνα με την οποία ένας άνδρας οπλισμένος με μαχαίρι χτυπούσε την πόρτα του γείτονά του, στο 15ο Διαμέρισμα της πρωτεύουσας.

Οι αστυνομικοί ήρθαν σε αντιπαράθεση με τον άνδρα αυτόν στην αυλή του κτιρίου και χρησιμοποίησαν ένα όπλο ηλεκτρικής εκκένωσης και πλαστικές σφαίρες για να τον εξουδετερώσουν. Κανείς άλλος δεν τραυματίστηκε. Τα κίνητρα του δράστη δεν έχουν αποσαφηνιστεί.

Το επεισόδιο αυτό σημειώθηκε μία ημέρα αφότου ένας νεαρος Τυνήσιος σκότωσε τρεις ανθρώπους μέσα στη βασιλική της Νίκαιας, στη νότια Γαλλία.