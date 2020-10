Κοινωνία

Σεισμός στην Σάμο: θρήνος και αγωνία μετά τα φονικά Ρίχτερ (εικόνες)

Θρήνος για τα δύο παιδιά που έχασαν τη ζωή τους στη Σάμο. Ποια η κατάσταση των τραυματιών. Πού εντοπίζονται ζημιές. Τι λένε οι σεισμολόγοι. Τα μηνύματα των πολιτικών.

Τον θάνατο δύο νέων παιδιών προκάλεσε ο ισχυρός σεισμός των 6,7 Ρίχτερ που σημειώθηκε το μεσημέρι με επίκεντρο 19 χιλιόμετρα βόρεια-βορειοδυτικά της Σάμου και εστιακό βάθος μόλις στα 2 χιλιόμετρα.

Δύο έφηβοι, 15 και 17 ετών, έχασαν τη ζωή τους, όταν καταπλακώθηκαν από έναν τοίχο στο Βαθύ. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, είχαν τελειώσει το μάθημά τους και επέστρεφαν στα σπίτια τους.

Η πυροσβεστική ενημερώθηκε σχεδόν τρεις ώρες αργότερα και άμεσα συνεργεία διάσωσης έφθασαν στο σημείο. Απεγκλώβισαν τα παιδιά, αλλά δυστυχώς δεν είχαν τις αισθήσεις τους.

Το χρονικό του φονικού σεισμού

Ήταν 8 λεπτά πριν από τις 14:00 το μεσημέρι της Παρασκευής όταν ο ισχυρός σεισμός “χτύπησε” το Αιγαίο, ταρακουνώντας σχεδόν ολόκληρη την Ελλάδα, αλλά και τα μικρασιατικά παράλια.

Μάλιστα, τα πρώτα λεπτά μετά από τον σεισμό παρατηρήθηκε έντονος κυματισμός κοντά στα παράλια, κάτι που μεταφράστηκε από τους ειδικούς ως μικρά τσουνάμι.

Στο παραλιακό μέτωπο οι κάτοικοι είδαν τη θάλασσα να περνά στους δρόμους. Αυτοκίνητα, που ήταν σταθμευμένα, ξεκίνησαν να επιπλέουν. Η θάλασσα πέρασε το παραλιακό οδόστρωμα, την πλατεία και έφτασε στα εμπορικά καταστήματα.

Οι σεισμογράφοι κατέγραψαν στις 14:04 νέα δόνηση, έντασης 4,6 βαθμών της Κλίμακας Ρίχτερ, με εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων και επίκεντρο 15 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Ικαρίας, ενώ ακολούθησαν και άλλες, μεταξύ 3 και 4 Ρίχτερ.

Αμέσως μετά τον σεισμό το 112 έστειλε επείγον μήνυμα στους κατοίκους να απομακρυνθούν από τις παραλίες.

Ζημιές και τραυματισμοί

Τα πρώτα λεπτά επικράτησε πανικός στο Άνω Βαθυ, το Καρλόβασι και το Πυθαγόρειο, ενώ πολίτες κατέφθασαν στο νοσοκομείο του νησιού.

Ένας 14χρονος με ανοιχτά κατάγματα αεροδιακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών «Παναγιώτη & Αγλαΐας Κυριακού». Θα αεροδιακομιστεί επίσης 63χρονη με κάταγμα ζυγωματικού και μερική ρήξη σπλήνα, στο Γενικό Νοσοκομείο Αττικής ΚΑΤ.

Στο Νοσοκομείο Σάμου παραμένουν επτά τραυματίες, όλοι εκτός κινδύνου. Στο Κέντρο Υγείας Καρλοβάσου μετέβησαν 10 πολίτες. Τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και επέστρεψαν στις οικίες τους.

Όλες οι υγειονομικές μονάδες παραμένουν σε κατάσταση μέγιστης ετοιμότητας. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει αναφορά για εγκλωβισμένους μέσα σε κτήρια που κατέρρευσαν.

Σημαντικές ζημιές σημειώθηκαν και στη Χίο και συγκεκριμένα σε εγκαταλελειμμένα κτίρια εντός της πόλης αλλά και σε χωριά. Η πρώτη αποτίμηση της κατάστασης έδειξε σημαντικές ζημιές σε παλιά κτίρια σε όλη τη Χίο, χωρίς ωστόσο να έχουν αναφερθεί τραυματισμοί.

Οι περισσότερες ζημιές καταγράφονται σε κτίρια και μάλιστα σε παλαιότερες κατασκευές στα στενά στο Άνω Βαθύ. Ευτυχώς δεν υπήρχαν καταρρεύσεις σε σχολικά συγκροτήματα, καθώς πολλοί μαθητές ήταν ακόμα σε αυτά.

Ό υπουργός Προστασίας του Πολίτη πήγε αμέσως στο συντονιστικό κέντρο της Πυροσβεστικής, ενώ ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας βρίσκεται στη Σάμο. Κλιμάκιο της 1ης ΕΜΑΚ, μαζί με εξειδικευμένους διασώστες του ΕΚΑΒ πέταξαν στην πληγείσα περιοχή και θα ενισχυθούν εάν κριθεί απαραίτητο.

Μηχανήματα του Μηχανικού των Ενόπλων Δυνάμεων στο νησί είναι σε ετοιμότητα, για να χρησιμοποιηθούν, ενώ ένα αρματαγωγό του Πολεμικού Ναυτικού είναι αγκυροβολημένο στη Σάμο, σε περίπτωση που χρειαστεί να μείνουν εκεί πολίτες.

Σε δρόμους και πλατείες τη νύχτα οι κάτοικοι

Σκηνές στήθηκαν από νωρίς το απόγευμα σε ανοιχτούς χώρους, προκειμένου να διανυκτερεύσουν οι κάτοικοι του νησιού.

Σύμφωνα μάλιστα με πληροφορίες, όσοι αρνούνται να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, απομακρύνονται από τις Αρχές έως ότου ελεγχθούν τα κτήρια.

Στο νησί της Σάμου έχουν φτάσει 10 μηχανικοί για να ξεκινήσουν αυτοψίες, ενώ το Σάββατο θα μεταβούν και μηχανικοί του υπουργείου Υποδομών ειδικοί στα λιμενικά.

Προειδοποιούν για ισχυρούς μετασεισμούς οι ειδικοί

Για αρκετούς μετασεισμούς από τον σφοδρότατο σεισμό των 6,7 Ρίχτερ που έπληξε τη Σάμο και τα Μικρασιατικά παράλια προειδοποιούν οι σεισμολόγοι και καλούν τους πολίτες να μην εισέρχονται σε «καταπονημένα» κτίρια. Ήδη μέχρι στιγμής έχουν σημειωθεί αρκετοί μετασεισμοί με τον μεγαλύτερο στα 4,6 Ρίχτερ.

Ο καθηγητής Ευθύμιος Λέκκας τόνισε πάντως ότι με βάση τα δεδομένα δεν μπορεί να γίνει μεγαλύτερος σεισμός από τον συγκεκριμένο των 6,7 Ριχτερ.

Ο διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Άκης Τσελέντης εκτίμησε ότι ήταν ο κύριος σεισμός αλλά προέβλεψε ότι θα ακολουθήσουν ισχυροί μετασεισμοί της τάξεως ακόμη και των 6,2 ρίχτερ και οι κάτοικοι πρέπει να είναι προσεκτικοί, να μην πηγαίνουν κοντά σε κατοικίες που έχουν υποστεί ζημιές.

Ο καθηγητής Σεισμολογίας του ΑΠΘ Κώστας Παπαζάχος δήλωσε ότι ο σεισμός ήταν της τάξεως των 6,8 με 7 Ρίχτερ για αυτό και προκάλεσε τόσο μεγάλες καταστροφές και στην Τουρκία.

Σίγουρα, πρόσθεσε ο κ Παπαζάχος, θα ακολουθήσουν αρκετοί μετασεισμοί και ο κόσμος θα πρέπει να αποφύγει να μπει στα σπίτια που έχουν «καταπονηθεί».

Τα μηνύματα της πολιτειακής και πολιτικής ηγεσίας

Συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων του σεισμού στη Σάμο και τη Σμύρνη, εκφράζει με ανάρτησή της στο twitter η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, τονίζοντας ότι «η ανθρώπινη τραγωδία δεν γνωρίζει σύνορα». Παράλληλα, σημειώνει «ευχή μας είναι οι λιγότερες δυνατές απώλειες και καθήκον μας η άμεση στήριξη του νησιού». "Επικοινώνησα με τις τοπικές αρχές της Σάμου και εξέφρασα την οδύνη μου για τα δύο παιδιά που χάθηκαν τόσο άδικα. Σε αυτές τις τραγικές για τους οικείους τους ώρες, η σκέψη όλων μας είναι κοντά τους" ανέφερε τη κα Σακελλαροπούλου.

«Οι λέξεις είναι πολύ φτωχές για να περιγράψουν όσα νιώθει κανείς απέναντι στην απώλεια παιδιών. Σε αυτές τις δύσκολες ώρες, η σκέψη μας είναι δίπλα στις οικογένειές τους και στον αβάσταχτο πόνο που βιώνουν στη δοκιμαζόμενη Σάμο. Εκφράζω τα πιο ειλικρινή μου συλλυπητήρια», έγραψε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο Twitter.

«Σήμερα είναι μια δύσκολη μέρα πρωτίστως για την κοινωνία της Σάμου, αλλά και για ολόκληρη την Ελλάδα. Δυστυχώς, ο σεισμός που έγινε αισθητός νωρίς το μεσημέρι σε μεγάλο κομμάτι της χώρας μας, αποδείχθηκε φονικός. Δύο νέα παιδιά έχασαν τη ζωή τους και τα λόγια αυτές τις ώρες είναι φτωχά. Εκφράζω τα βαθιά μου συλλυπητήρια στις οικογένειές τους και την ειλικρινή μου συμπαράσταση σε όλο το νησί», αναφέρει σε μήνυμά του στα social media ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας. «Ο ισχυρός σεισμός στη Σάμο και στη Σμύρνη δοκιμάζει τις αντοχές των λαών και στις δυο άκρες του Αιγαίου. Είναι η ώρα της αλληλεγγύης και της συνεργασίας, με την παρουσία και ελληνικών συνεργείων διάσωσης στη Σμύρνη. Είναι η ώρα να σταματήσουν οι προκλήσεις των ερευνητικών και πολεμικών πλοίων στη θάλασσα και να επικρατήσει η αλληλεγγύη για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που ενώνουν τους δυο λαούς» τονίζει σε άλλο μήνυμά του στο Twitter ο κ. Τσίπρας.





« Απέραντη θλίψη για τα δύο αδικοχαμένα παιδιά μας στη Σάμο. Η σκέψη και αγωνία μας είναι απόψε και στις δύο πλευρές του Αιγαίου. Στην καταστροφή, τα σύνορα και οι διαφορές υποχωρούν. Κουράγιο στους πληγέντες » είναι το μήνυμα της Φώφης Γεννηματά μέσω Twitter.

«Αυτές τις στιγμές η σκέψη μας δε μπορεί παρά να βρίσκεται στους κατοίκους της Σάμου και της Χίου, που έζησαν τη σημερινή περιπέτεια με το μεγάλο σεισμό. Μια ακόμα φυσική καταστροφή που στοιχίζει ανθρώπινες ζωές. Ειδικά για τα δυο παιδιά που χάθηκαν εκφράζουμε τα βαθιά μας συλλυπητήρια στις οικογένειές τους. Θέλουμε επίσης να εκφράσουμε τη συμπαράσταση και την αλληλεγγύη μας στους κατοίκους των νησιών, την ευχή να είναι καλά στην υγεία τους, αλλά και την ανάγκη τα προβλήματα γρήγορα να ξεπεραστούν και να αντιμετωπιστούν. Στέλνουμε όμως την αλληλεγγύη μας και στο γειτονικό τουρκικό λαό που από ό,τι φαίνεται υφίσταται εξίσου οδυνηρά τις συνέπειες του σεισμού. Όλα αυτά έρχονται να μας θυμίσουν ότι οι λαοί δεν έχουν τίποτε μεταξύ τους να χωρίσουν, γιατί βιώνουν τα ίδια προβλήματα, τα ίδια βάσανα», ανέφερε ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, στην αρχή της ομιλίας του στο Κερατσίνι.

«Τα συλλυπητήρια μας στους γονείς των παιδιών που χάσαμε στη Σάμο. Ελπίζουμε να μην υπάρχουν άλλοι εγκλωβισμένοι», έγραψε από την πλευρά του ο επικεφαλής του ΜέΡΑ25 Γιάνης Βαρουφάκης.

«Εκφράζω τη βαθύτατη οδύνη μου για τον αδόκητο χαμό των δύο μαθητών από τον καταστροφικό σεισμό που έπληξε την ακριτική μας Σάμο. Εύχομαι και προσεύχομαι ο Θεός να αναπαύσει τις ψυχές τους και να δίδει παρηγορία και δύναμη στους οικείους τους. Είμαι βαθύτατα συγκλονισμένος. Είθε να μην υπάρξουν άλλες απώλειες ανθρώπινων ζωών και η μεγάλη δοκιμασία των συνανθρώπων μας να λάβει τέλος το ταχύτερο δυνατόν», τόνισε στο Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος.

Ο Αρχιεπίσκοπος στέκεται αρωγός στους εμπερίστατους αδελφούς μας στη Σάμο και ήδη επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον μητροπολίτη Σάμου Ευσέβιο για να του εκφράσει την αμέριστη συμπαράστασή του. Έθεσε, μάλιστα, στη διάθεση της Ιεράς Μητροπόλεως Σάμου και της Πολιτείας όλες τις δομές του φιλανθρωπικού και κοινωνικού οργανισμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών «Αποστολή».

Νεκροί και εγκλωβισμοί στην Τουρκία

Τουλάχιστον έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ο ένας λόγω πνιγμού, και 202 τραυματίστηκαν στην Τουρκία από τον ισχυρό σεισμό που σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα στο Αιγαίο και προκάλεσε την κατάρρευση κτιρίων στη επαρχία της Σμύρνης, σύμφωνα με έναν πρώτο απολογισμό που ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας.

Ο δήμαρχος της Σμύρνης Τουντς Σογέρ δήλωσε πως περίπου 20 κτίρια κατέρρευσαν στην επαρχία. Ο κυβερνήτης της Σμύρνης δήλωσε πως 70 άνθρωποι απεγκλωβίστηκαν από τα ερείπια.

Στον Μπουρνόβα, οι διασώστες, με τη συνδρομή κατοίκων και αστυνομικών, προσπαθούσαν να ανοίξουν ένα πέρασμα ανάμεσα στα ερείπια μιας επταώροφης πολυκατοικίας χρησιμοποιώντας αλυσοπρίονα, σύμφωνα με πλάνα που μετέδωσε η δημόσια τηλεόραση TRT. Μια ανθρώπινη αλυσίδα προσπαθούσε να απομακρύνει τα ερείπια περνώντας από τον έναν στον άλλον δοκούς και τούβλα, σύμφωνα με τα πλάνα αυτά.

Μηνύματα ενότητας από Ελλάδα και Τουρκία

Η Τουρκία είναι έτοιμη να βοηθήσει την Ελλάδα μετά τον ισχυρό σεισμό που συγκλόνισε το Ανατολικό Αιγαίο, δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στον Έλληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Όπως ανέφερε μια ανακοίνωση από τον εκπρόσωπο του γραφείου του προέδρου, «η τραγωδία έδειξε πόσο κοντά βρίσκονται οι δύο χώρες».

«Ο πρόεδρος Ερντογάν έχει δώσει εντολές σε όλες τις αρμόδιες κυβερνητικές υπηρεσίες να συμβάλουν στις προσπάθειες διάσωσης. Προσευχόμαστε να μην υπάρχουν περαιτέρω απώλειες ανθρώπινων ζωών στην Τουρκία ή στην Ελλάδα και στέλνουμε τα θερμά μας συλλυπητήριά σε όλους όσους επλήγησαν στις δύο χώρες. Αυτή η τραγωδία μας υπενθυμίζει για άλλη μια φορά πόσο κοντά είμαστε παρά τις διαφορές μας σχετικά με την πολιτική. Είμαστε έτοιμοι να βοηθήσουμε εάν η Ελλάδα το χρειάζεται», δήλωσε ο Φαχρετίν Αλτούν, εκπρόσωπος του γραφείου του προέδρου Ερντογάν.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επικοινώνησε με τον Τούρκο πρόεδρο εκφράζοντας τα συλλυπητήριά του για τις απώλειες ζωών στη γείτονα χώρα. Ο πρωθυπουργός σε ανάρτησή του στο twitter γνωστοποίησε την επικοινωνία με τον Τούρκο Πρόεδρο και ανέφερε ότι ανεξαρτήτως διαφορών αυτές είναι στιγμές που οι άνθρωποι και από τις δυο χώρες πρέπει να στέκονται μαζί.

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ευχαρίστησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη σε συνέχεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχαν. Απαντώντας σε tweet του Έλληνα πρωθυπουργού, ο Τούρκος πρόεδρος δήλωσε: "Ευχαριστώ, κύριε πρωθυπουργέ. Προσφέρω τα συλλυπητήριά μου στην Ελλάδα εκ μέρους μου και εκ μέρους του τουρκικού λαού. Η Τουρκία, επίσης, είναι πάντα έτοιμη να βοηθήσει την Ελλάδα να θεραπεύσει τις πληγές της. Το ότι δύο γείτονες δείχνουν αλληλεγγύη σε δύσκολους καιρούς είναι πολυτιμότερο από πολλά πράγματα στη ζωή", ήταν η ανάρτηση του προέδρου Ερντογάν.

Μετά τον σεισμό που έπληξε τη Σάμο και τη Σμύρνη, ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας επικοινώνησε με τον Τούρκο ομόλογό του, Μεβλούτ Τσαβούσογλου. Σύμφωνα με ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο Twitter, ο κ. Δένδιας εξέφρασε την ετοιμότητα της ελληνικής κυβέρνησης να αποσταλούν άμεσα δυνάμεις της ΕΜΑΚ στην Τουρκία για να βοηθήσουν σε απεγκλωβισμό παγιδευμένων πολιτών.

Στήριξη σε Ελλάδα και Τουρκία από ΕΕ και ΝΑΤΟ

Την ετοιμότητά τους να παράσχουν βοήθεια σε Ελλάδα και Τουρκία μετά τον ισχυρό σεισμό που συγκλόνισε σήμερα το Αιγαίο δήλωσαν η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ, εκφράζοντας τα συλλυπήτηριά τους στις οικογένειες των θυμάτων.

«Παρακολουθούμε την κατάσταση και είμαστε έτοιμοι να βοηθήσουμε με όλους τους δυνατούς τρόπους», δήλωσε με ανάρτησή της στο twitter η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

«Οι σκέψεις μας βρίσκονται σε όλους τους ανθρώπους που επλήγησαν από τον ισχυρό σεισμό στο Αιγαίο, στην Τουρκία και στην Ελλάδα, στέλνω τα βαθύτατα συλλυπητήριά μου στις οικογένειες και τους φίλους αυτών που έχασαν τη ζωή τους. Η ΕΕ έχει προσφέρει βοήθεια και είναι έτοιμη να στηρίξει όλες τις προσπάθειες», δήλωσε ο ύπατος εκπρόσωπος της ΕΕ Ζοζέπ Μπορέλ.

«Παρακολουθώ στενά τις εξελίξεις μετά τον ισχυρό σεισμό που έπληξε το Αιγαίο, την Ελλάδα και την Τουρκία. Οι σκέψεις μου είναι στους ανθρώπους που επλήγησαν από τον σεισμό. Η ΕΕ είμαι έτοιμη να παράσχει βοήθεια» τόνισε ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ.

Την πλήρη αλληλεγγύη της Γαλλίας στους λαούς της Ελλάδας και της Τουρκίας μετά τον θανατηφόρο σεισμό στο Ανατολικό Αιγαίο, εξέφρασε σήμερα το απόγευμα ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Ιβ Λεντριάν, ενώ ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών Χάικο Μάας τόνισε την ετοιμότητα ΕΕ και ΝΑΤΟ για αποστολή βοήθειας στις πληγείσες περιοχές της Σάμου και της Σμύρνης. «Ένας ισχυρός σεισμός έπληξε την Τουρκία και ελληνικά νησιά στο Αιγαίο. Πλήρη αλληλεγγύη στον ελληνικό και τον τουρκικό λαό. Είμαστε στο πλευρό τους και είμαστε έτοιμοι να κινητοποιηθούμε για να τους βοηθήσουμε», ανέφερε ο επικεφαλής της γαλλικής διπλωματίας με ανάρτησή του στο twitter.

Ο Μάας από την πλευρά του τόνισε πως η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ είναι έτοιμοι για αποστολή βοήθειας στη Σάμο και στη Σμύρνη. «... Η σκέψη μας βρίσκεται στα θύματα και τις οικογένειές τους και ελπίζουμε ότι η αναζήτηση επιζώντων θα είναι επιτυχής. Η ΕΕ και το ΝΑΤΟ είναι έτοιμοι να βοηθήσουν. Πολλές ευχαριστίες σε όλους όσους εργάζονται στο πεδίο», τόνισε ο Γερμανός ΥΠΕΞ στο twitter.

Ευχαριστίες για τα μηνύματα αλληλεγγύης προς την Ελλάδα και τον ελληνικό λαό μετά τον σεισμό στο Ανατολικό Αιγαίο, εξέφρασε το υπουργείο Εξωτερικών. «Ευχαριστούμε όλους τους φίλους και εταίρους μας για τα μηνύματα αλληλεγγύης προς την Ελλάδα και τον ελληνικό λαό» αναφέρει σε ανάρτησή του στο Twitter το Ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών.