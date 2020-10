Κόσμος

Κορονοϊός: Νέο lockdown στο Βέλγιο

Η κυβέρνηση λαμβάνει νέα μέτρα την ώρα που τα κρούσματα του κορονοϊού ξεπέρασαν τις 23.000.

Η κυβέρνηση του Βελγίου αποφάσισε δεύτερο lockdown. Λαμβάνει νέα μέτρα την ώρα που τα κρούσματα του κορονοϊού ξεπέρασαν την Πέμπτη τις 23.000.

Σύμφωνα με τις νέες αποφάσεις, οι οποίες θα εφαρμοστούν από τη Δευτέρα και για ένα μήνα,

τα καταστήματα που δεν έχουν ήδη πρώτης ανάγκης θα κλείσουν. Θα λειτουργούν μόνο για παραλαβή εφόσον έχει γίνει διαδικτυακή παραγγελία.

στο σπίτι θα επιτρέπεται επίσκεψη μόνο από ένα κοντινό πρόσωπο

σε δημόσιους χώρους θα επιτρέπεται να συγκεντρώνονται μέχρι τέσσερα άτομα

Κομμωτήρια και γυμναστήρια θα κλείσουν

η τηλεργασία είναι υποχρεωτική εκτός αυτό δεν είναι εφικτό

τα παραθεριστικά θέρετρα και οι ζωολογικοί κήποι κλείνουν

η απαγόρευση κυκλοφορίας σε ολόκληρη τη χώρα παραμένει από τα μεσάνυχτα μέχρι τις 5 το πρωί εκτός από τοπικές αποφάσεις, όπως αυτή των Βρυξελλών, σύμφωνα με την οποία οι μετακινήσεις απαγορεύονται από τις 22.00 μέχρι τις 6 το πρωί.

τα ξενοδοχεία παραμένουν ανοιχτά, αλλά το φαγητό θα σερβίρεται στα δωμάτια

οι διακοπές του φθινοπώρου θα παραταθούν μέχρι τις 15 Νοεμβρίου, όμως τα σχολεία δεν θα κλείσουν.