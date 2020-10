Αθλητικά

Ήττα για τον Ολυμπιακό από την Εφές

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δεύτερη διαδοχική ήττα για τους "ερυθρόλευκους". Κορυφαίος για τους φιλοξενούμενους ο Λάρκιν.

Τη δεύτερη διαδοχική ήττα του και τρίτη στο σύνολο της εφετινής Euroleague υπέστη ο Ολυμπιακός. Οι «ερυθρόλευκοι» ηττήθηκαν 79-84 από την Αναντολού Εφές στο ΣΕΦ, για την 6η αγωνιστική της διοργάνωσης, με την τουρκική ομάδα να γίνεται η δεύτερη ομάδα, μετά τη Ζαλγκίρις Κάουνας στην πρεμιέρα, που περνάει νικηφόρα από το «σπίτι» των Πειραιωτών.

Μεγάλος πρωταγωνιστής της Αναντολού Εφές, που πανηγύρισε τη δεύτερη εφετινή επιτυχία της, ο Σέιν Λάρκιν (15π.), ο οποίος στην επιστροφή του στην αγωνιστική δράση βρήκε ρυθμό στο τελευταίο δεκάλεπτο, οδηγώντας την ομάδα του στο «διπλό».

Με τις επιθέσεις να έχουν τον πρώτο λόγο εκατέρωθεν κύλισε το πρώτο δεκάλεπτο στο ΣΕΦ. Ο Κώστας Παπανικολάου πέτυχε τους 6 από τους πρώτους 8 πόντους του Ολυμπιακού (8-8), την ώρα που ο Κρούνοσλαβ Σιμόν είχε αναλάβει το σκοράρισμα για την Εφές. Μίτσιτς, Ντάνστον και Σίνγκλετον μπήκαν στην εξίσωση για την ομάδα του Εργκίν Αταμάν που ξέφυγε με +5 (12-17, 14-9, 16-21). Ο Ολυμπιακός ακολουθούσε τον ρυθμό της αντιπάλου, η οποία ήταν αλάνθαστη στις πρώτες οκτώ επιθέσεις της, τέλειωσε την πρώτη περίοδο έχοντας ευστοχήσει σε 5 τρίποντα, με την άμυνα των παικτών του Γιώργου Μπαρτζώκα να μοιάζει με... ελβετικό τυρί. Το θετικό για τους «ερυθρόλευκους» ήταν πως στην επίθεση είχαν απαντήσεις, με τους Τζένκινς και Μάρτιν να διαμορφώνουν το σκορ του 1ου δεκαλέπτου, 26-29.

Ο Μπαρτζώκας ξεκίνησε τον Χάρισον στη θέση του Κώστα Σλούκα στη 2η περίοδο και τον Ζαν Σαρλ αντί του Πρίντεζη. Ο Λάρκιν που είχε πατήσει για πρώτη φορά παρκέ (στη σεζόν στη Euroleague) στα τέλη της 1ης περιόδου εκτόξευσε με τρίποντο τη διαφορά στο +13, 28-41. Ο κορυφαίος παίκτης της Εφές δεν ήταν, όμως έτοιμος μετά τον τραυματισμό του, όπως φάνηκε εν συνεχεία. Ο Ζαν Σαρλ τον έκανε να μετανιώσει δύο φορές, με μεγαλοπρεπή κοψίματα, για την επιμονή του να διεισδύει στη ρακέτα θέλοντας να τελειώσει μόνος τις φάσεις. Η άμυνα του Ζαν Σαρλ αποδείχτηκε καταλυτική για τον Ολυμπιακό, με τους Χάρισον και Σπανούλη να ευστοχούν σε τρίποντα και να ρίχνουν τη διαφορά στους 6 πόντους, 35-41, μετά από «ερυθρόλευκο» σερί 7-0. Ο Λάρκιν ζήτησε αλλαγή, αφού δεν είχε ανάσες, επέστρεψε όμως σύντομα στο παρκέ για το 35-44 με 1/2 δικές του βολές. Το τρίποντο του Άαρον Χάρισον (7π.) έστειλε τον Ολυμπιακό στο διαχειρίσιμο -6 στα αποδυτήρια, στο ημίχρονο, με την Εφές να μετρά 13/21 δίποντα και την ομάδα του Πειραιά 6/15. Όμως, οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα είχαν 11/15 βολές έναντι 3/6 της τουρκικής ομάδας που είχε πάρει 12 πόντους και 4 ασίστ από τον Βασίλιε Μίτσιτς, αλλά και 5 ριμπάουντ από τον Γερμανό σέντερ Τιμπόρ Πλάις.

Το σερί 9-0 του Ολυμπιακού ήταν ένα ιδανικό ξεκίνημα στην 3η περίοδο. Δύο βολές του Έλις, τρίποντο του Βεζένκοφ και 4 πόντοι του ΜακΚίσικ έφεραν την ομάδα του Πειραιά στο +3, 47-44. Όμως, αν και ο Ολυμπιακός είχε καταφέρει να χαλάσει το παιχνίδι της Εφές ήδη από τη 2η περίοδο, τα επιθετικά ριμπάουντ (1 ο Ολυμπιακός, 7 η αντίπαλός του στο 30ο λεπτό) θα έδιναν δεύτερες ευκαιρίες στους παίκτες του Αταμάν. Σίνγκλετον και Μίτσιτς απάντησαν με τρίποντα, το ίδιο έκανε λίγο αργότερα και ο Ροντρίγκ Μπεμπουά και η Εφές βρέθηκε με συνοπτικές διαδικασίες στο +8, 50-58, μετά από επιμέρους σκορ 3-14! Ο Πρίντεζης, έξω από τα 6.75, διαμόρφωσε το 57-63 (σκορ 3ης περιόδου), ενώ ένα απίστευτο τρίποντο του Σπανούλη από το άλλο μισό του παρκέ, αν και μπήκε (!) ήταν εκπρόθεσμο.

Στην 4η περίοδο, ο Ολυμπιακός πάλεψε για την ανατροπή, αλλά οι παίκτες της Αναντολού Εφές έβρισκαν πάντα την απάντηση. Κυρίως τα δύο διαδοχικά τρίποντα του Σέιν Λάρκιν, είχαν ως αποτέλεσμα το +10 των φιλοξενούμενων, 63-73, ενώ εν συνεχεία ευστόχησε σε 2/3 βολές από το 4ο φάουλ του Τσαρλς Τζένκινς για το 63-75. Το φινάλε έμελλε να είναι συγκλονιστικό, αφού ο Ολυμπιακός δεν παραιτήθηκε, μείωσε αρχικά σε 70-75, από λύσεις που έδωσαν οι Μάρτιν, Σλούκας και ΜακΚίσικ. Στην άμυνα, όμως η ομάδα του Πειραιά δεν ήταν αποτελεσματική για το 73-78 της Εφές. Απέμενε ενάμιση λεπτό, ο Λάρκιν έβαζε την μπάλα στο πλεκτό (στην 4η περίοδο πέτυχε τους 11 από τους 15 πόντους του), αλλά και οι Χασάν, Σλούκας έφεραν τον Ολυμπιακό στο -3, 77-80, στα 33΄΄. Το φάουλ του Πρίντεζη που πριν είχε χάσει ένα ριμπάουντ που θα μπορούσε να είχε αλλάξει τον νικητή, έστειλε τον Μίτσιτς στη γραμμή των βολών, 77-82. Ο Πρίντεζης έκανε φάουλ και στον Άντερσον, 77-84, για να πετύχει το τελευταίο καλάθι ο ΜακΚίσικ από ασίστ του Σλούκα, για το τελικό 79-84.

Τα δεκάλεπτα: 26-29, 38-44, 57-63, 79-84

Οι συνθέσεις:

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Μπαρτζώκας): Χάρισον 7 (2), Σπανούλης 6 (2), Σλούκας 10 (1), Μάρτιν 11, Βεζένκοφ 5 (1), Πρίντεζης 9 (1), Παπανικολάου 6 (1), Ζαν-Σαρλ, Τζένκινς 7 (1), Έλις 8, ΜακΚίσικ 10

ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ (Εργκίν Αταμάν): Λάρκιν 15 (3), Μπομπουά 15 (3), Σίνγκλετον 7 (2), Μοερμάν, Πλάις 6, Μίτσιτς 20 (2), Άντερσον 2, Ντάνστον 8, Σιμόν 11