Σεισμός στην Σάμο: αυτά είναι τα δύο παιδιά που καταπλακώθηκαν από τοίχο

Θρήνος για τα δύο παιδιά. Πώς έγινε το δυστύχημα. Τι αναφέρει ανακοίνωση του νοσοκομείου Σάμου.

Θρήνος επικρατεί στη Σάμο για τον άδικο χαμό δύο μαθητών που καταπλακώθηκαν από τοίχο, ο οποίος κατέρρευσε στο Βαθύ, μετά τον σεισμό των 6,7 Ρίχτερ.

Πρόκειται για ένα αγόρι 17 ετών και ένα κορίτσι 15 ετών, τον Άρη και την Κλαίρη, που επέστρεφαν από το σχολείο στα σπίτια τους, τη στιγμή που "χτύπησε" ο Εγκέλαδος. Τα δύο παιδιά περνούσαν από ένα στενό δρόμο της πόλης και ο σεισμός προκάλεσε την πτώση του τοίχου που τα καταπλάκωσε.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του νοσοκομείου Σάμου, το αγόρι προσκομίσθη νεκρό, το δε κορίτσι παρά τις επίμονες προσπάθειες ανάνηψης του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού δυστυχώς κατέληξε.

"Επικοινώνησα με τις τοπικές αρχές της Σάμου και εξέφρασα την οδύνη μου για τα δύο παιδιά που χάθηκαν τόσο άδικα. Σε αυτές τις τραγικές για τους οικείους τους ώρες, η σκέψη όλων μας είναι κοντά τους" ανέφερε σε μήνυμά της η Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Κ. Σακελλαροπούλου.

«Οι λέξεις είναι πολύ φτωχές για να περιγράψουν όσα νιώθει κανείς απέναντι στην απώλεια παιδιών. Σε αυτές τις δύσκολες ώρες, η σκέψη μας είναι δίπλα στις οικογένειές τους και στον αβάσταχτο πόνο που βιώνουν στη δοκιμαζόμενη Σάμο. Εκφράζω τα πιο ειλικρινή μου συλλυπητήρια», έγραψε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο Twitter.

«Συντετριμμένη» δήλωσε η υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, Νίκη Κεραμέως, σε ανάρτηση σε κοινωνικό δίκτυο, αναφορικά με τον θάνατο δύο μαθητών, μετά το σεισμό στη Σάμο. Η υπουργός εξέφρασε τα συλλυπητήριά της, σημειώνοντας: «Οι σκέψεις μας με τις οικογένειες των παιδιών». Αναλυτικοτερα, η ανάρτηση της υπουργού έχει ως εξής: «Είμαι συντετριμμένη από τον τραγικό χαμό δύο μαθητών από το σεισμό της Σάμου. Οι μαθητές ήταν καθ' οδόν για το σπίτι τους όταν καταπλακώθηκαν από έναν τοίχο. Τα λόγια φτωχά. Οι σκέψεις μας με τις οικογένειες των παιδιών. Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια σε οικείους, φίλους, συμμαθητές».