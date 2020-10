Κοινωνία

Σεισμός στη Σάμο - Χαρδαλιάς: Η κατάσταση είναι εξαιρετικά σοβαρή (εικόνες)

Αλλεπάλληλες συσκέψεις με τους τοπικούς φορείς και αυτοψία στις πληγείσες περιοχές. Άμεσα η κήρυξη του νησιού σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης.

«Είμαστε όλοι συντετριμμένοι από τον τόσο άδικο χαμό αυτών των δύο παιδιών και ενώνουμε όλοι τις προσευχές μας για τις οικογένειές τους», δήλωσε ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς, από την Σάμο, έπειτα από τις συσκέψεις που πραγματοποιήθηκαν στο Δημαρχείο Καρλοβάσου, καθώς και στο Βαθύ, για την αποτίμηση της κατάστασης και την αντιμετώπιση των συνεπειών του μεγάλου σεισμού που συγκλόνισε την Παρασκευή το νησί.

Στις συσκέψεις συμμετείχαν εκτός από τον κ. Χαρδαλιά, ο Υφυπουργός Εσωτερικών, Θεόδωρος Λιβάνιος, ο γενικός γραμματέας Υποδομών, Γεώργιος Καραγιάννης, ο γενικός γραμματέας Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο, Εμμανουήλ Λογοθέτης, ο Διοικητή της 2ης ΥΠΕ του Υπουργείου Υγείας, Χρήστος Ροϊλος, ο Περιφερειάρχης Β. Αιγαίου, Κωνσταντίνος Μουτζούρης, ο Αντιπεριφερειάρχης Σάμου, Βασίλης Πανουράκης , οι Δήμαρχοι και όλοι οι συναρμόδιοι φορείς.

Ακόμη ο κ. Χαρδαλιάς σημείωσε: «Η κατάσταση είναι εξαιρετικά σοβαρή εδώ στη Σάμο. Επισκεφθήκαμε το Καρλόβασι και είμαστε τώρα στο Βαθύ. Ο μηχανισμός έχει ενεργοποιηθεί. Ήδη έχουν έρθει μηχανικοί από την Πολιτική Προστασία και από το υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών, διασώστες του ΕΚΑΒ από το Υπουργείο Υγείας, καθώς και η ΕΜΑΚ. Ακολουθούμε το πρωτόκολλο που εφαρμόζουμε με βάση το Γενικό Σχέδιο “Εγκέλαδος” και τα Ειδικά Σχέδια», ενώ προσέθεσε ότι σε κάθε περίπτωση, αύριο με το πρώτο φως, θα είναι μια εξαιρετικά δύσκολη ημέρα, όπου θα αποτυπωθεί πλήρως η εικόνα». Παράλληλα γνωστοποίησε ότι 45 μηχανικοί έρχονται από το Υπουργείο Υποδομών, ενώ, όπως είπε ο μηχανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών έχει ενεργοποιηθεί « για την καταγραφή των ζημιών και για τα μέτρα που θα πάρουμε για να καλύψουμε τις πρώτες ανάγκες των ανθρώπων που έχουν πληγεί. Έχουν ήδη στηθεί κάποιες σκηνές για μια πρώτη φιλοξενία, ενώ έχουν δεσμευθεί και κάποια δωμάτια για να μπορέσουμε να φιλοξενήσουμε τους ανθρώπους, οι οποίοι είτε αντιμετωπίζουν πρόβλημα που δεν έχει ακόμα καταγραφεί, είτε επιθυμούν να παραμείνουν εκτός των οικιών τους». Ο κ. Χαρδαλιάς ανέφερε ότι η σεισμική ακολουθία συνεχίζεται, δείχνει να εκτονώνεται, αλλά σε κάθε περίπτωση, πρέπει να παραμείνουμε όλοι σε επιφυλακή και να ακολουθούμε τις οδηγίες των ειδικών.

«Έχουμε δουλειά μπροστά μας τα επόμενα 24ωρα για να μπορέσουμε να διορθώσουμε τα προβλήματα που υπάρχουν και να αποκαταστήσουμε τις ζημιές, οι οποίες δείχνουν να είναι πολύ σημαντικές σε κάθε επίπεδο», επεσήμανε.

Ο Υφυπουργός τόνισε ότι απαιτείται ψυχραιμία, νηφαλιότητα και πολλή προσοχή από όλους και διευκρίνισε ότι το νησί θα κηρυχθεί άμεσα σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας. Ο ίδιος αναφέρθηκε επίσης στους τραυματίες, σημειώνοντας ότι σε επτά άτομα έχουν ήδη παρασχεθεί οι πρώτες βοήθειες και έχουν επιστρέψει στις οικίες τους, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία αεροδιακομιδής για δυο άτομα. «Όλος ο μηχανισμός είναι σε εγρήγορση, παραμένουμε σε εγρήγορση, είναι μια δύσκολη κατάσταση, αλλά με συνεννόηση και συνεργασία θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε», υπογράμμισε.

Τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας συνοδεύουν στη Σάμο στελέχη της Διεύθυνσης Α' Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, καθώς και η Ομάδα Πρώτης Απόκρισης της ΓΓΠΠ.

Επίσης, στη Σάμο έχει ήδη μεταβεί κλιμάκιο της 1ης ΕΜΑΚ, ενώ με ειδικές πτήσεις της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας μεταφέρθηκαν στο νησί στελέχη του ΕΚΑΒ και πολιτικοί μηχανικοί από το υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών, καθώς και από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, για τη διενέργεια ελέγχων στατικότητας στα κτίρια και την καταγραφή των ζημιών από τη σεισμική δόνηση.