Σεισμός στη Σάμο: Νέα επικοινωνία είχαν Δένδιας και Τσαβούσογλου

Οι Υπουργοί Εξωτερικών Ελλάδας και Τουρκίας συμφώνησαν να παραμείνουν σε επαφή, στον απόηχο του φονικού σεισμού που συγκλόνισε το Αιγαίο.

Νέα τηλεφωνική επικοινωνία είχαν το βράδυ της Παρασκευής ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας και ο Τούρκος ομόλογός του, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, έπειτα από πρωτοβουλία του ΥΠΕΞ της Τουρκίας.

Οι Υπουργοί Εξωτερικών Ελλάδας και Τουρκίας συζήτησαν για την κατάσταση στη Σάμο και τη Σμύρνη, μετά το φονικό χτύπημα του Εγκέλαδου.

Σύμφωνα με ανάρτηση του Υπουργείου Εξωτερικών στο Twitter, Δένδιας και Τσαβούσολγου επανέλαβαν την αμοιβαία προσφορά βοήθειας εφόσον χρειαστεί. Επίσης, ο Ν. Δένδιας ευχαρίστησε τον Τούρκο ομόλογό του για την κλήση και συμφώνησαν να παραμείνουν σε επαφή, όπως γίνεται γνωστό στην ίδια ανάρτηση.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα, το απόγευμα της Πέμπτης, ο Υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, επικοινώνησε με τον Τούρκο ομόλογό του, εκφράζοντας την ετοιμότητα της Ελληνικής Κυβέρνησης να αποσταλούν άμεσα δυνάμεις της ΕΜΑΚ στην Τουρκία για να βοηθήσουν σε απεγκλωβισμό παγιδευμένων πολιτών.

«H σκέψη μας αυτή την ώρα είναι στους κατοίκους της Σάμου και σε όσους συνδράμουν στην αντιμετώπιση των συνεπειών του σεισμού» έγραψε στον προσωπικό του λογαριασμό του ο Νίκος Δένδιας.

