Κοινωνία

Σεισμός στη Σάμο: Σκηνές στήθηκαν σε γήπεδο για τους πληγέντες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νύχτα αγωνίας για τους κατοίκους και τους τουρίστες, μετά τον φονικό σεισμό που συγκλόνισε το νησί.

Μία δύσκολη νύχτα πέρασαν οι κάτοικοι της Σάμου, μετά τα 6,7 Ρίχτερ που συγκλόνισαν το νησί το μεσημέρι της Παρασκευής και ενώ συνεχίζονται οι μετασεισμοί.

Πολλοί ήταν εκείνοι που πέρασαν τη νύχτα στο ύπαιθρο, ενώ σκηνές στήθηκαν σε γήπεδο για να φιλοξενήσουν κατοίκους και τουρίστες.

Οι συνθήκες δύσκολες, καθώς οι περισσότεροι δεν είχαν τον κατάλληλο ρουχισμό για να προφυλαχτούν από το κρύο, ενώ ορισμένοι δεν έχουν ξεπεράσει ακόμη το σοκ από την εφιαλτική επίσκεψη του Εγκέλαδου.

Δύο έφηβοι, 15 και 17 ετών, έχασαν τη ζωή τους, όταν καταπλακώθηκαν από έναν τοίχο στο Βαθύ. Είχαν τελειώσει το μάθημά τους και επέστρεφαν στα σπίτια τους. Η Πυροσβεστική ενημερώθηκε σχεδόν τρεις ώρες αργότερα και άμεσα συνεργεία διάσωσης έφθασαν στο σημείο. Απεγκλώβισαν τα παιδιά, αλλά δυστυχώς δεν είχαν τις αισθήσεις τους.

Ένας 14χρονος με σοβαρά κατάγματα αεροδιακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών «Παναγιώτη & Αγλαΐας Κυριακού» και υποβάλλεται σε χειρουργική επέμβαση.

Μεγάλες είναι οι ζημιές που έχουν υποστεί οι υποδομές του νησιού, όπως διαπίστωσε ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς, ο οποίος έσπευσε στη Σάμο για να διαπιστώσει την έκταση της καταστροφής και να συντονίσει την επιχείρηση για την αρωγή των πληγέντων.

Συνεχείς συνδέσεις και όλες οι εξελίξεις στην εκπομπή του ΑΝΤ1 “Πρωινοί Τύποι”: