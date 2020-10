Οικονομία

Κορονοϊός: Προς κλείσιμο η εστίαση στις πορτοκαλί περιοχές

Τα νέα μέτρα για την αναχαίτιση της επέλασης του ιού θα ανακοινώσει σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Στην αυστηρή εκδοχή των εισηγήσεων των λοιμωξιολόγων φέρεται να κατέληξε ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΝΤ1, ο Πρωθυπουργός θα ανακοινώσει σήμερα κλείσιμο της εστίασης στις πορτοκαλί περιοχές με εξαίρεση το take away και το delivery. Στις πορτοκαλί περιοχές θα ανασταλεί, επίσης, η λειτουργία γυμναστηρίων, κινηματογράφων και αιθουσών ψυχαγωγίας.

Τα μέτρα συμπληρώνουν η χρήση μάσκας πανελλαδικά και η απαγόρευση κυκλοφορίας μετά τις 22:00.

Υπενθυμίζεται πως την Παρασκευή σημειώθηκε νέο αρνητικό ρεκόρ στην Ελλάδα, με 1.690 νέα κρούσματα.

Ο Πρωθυπουργός αναμένεται να βιντεοσκοπήσει το μήνυμά του γύρω στις 10:00 και ακολούθως θα μεταβεί στη Σάμο, που χτυπήθηκε την Παρασκευή από τη μανία του Εγκέλαδου.

