Τυφώνας “Γκόνι” - Φιλιππίνες: Το “τέρας” πλησιάζει, εγκαταλείπουν τα σπίτια τους οι κάτοικοι

Είναι ο ισχυρότερος τυφώνας που έχει περάσει από τη χώρα μετά τον "Χαϊγιάν", ο οποίος είχε προκαλέσει τον θάνατο περισσότερων από 6.300 ανθρώπων το 2014.

(φωτογραφία αρχείου)

Οι αρχές των Φιλιππίνων έδωσαν σήμερα εντολή για την απομάκρυνση χιλιάδων κατοίκων από τα σπίτια τους στο νότιο τμήμα της Λουζόν, που είναι το κύριο νησί του αρχιπελάγους, καθώς τυφώνας που βρίσκεται στην κατηγορία 5 και είναι ο ισχυρότερος φέτος προσεγγίζει την χώρα αυτή στη νοτιοανατολική Ασία.

Ο τυφώνας Γκόνι, ο οποίος συνοδεύεται από ανέμους που πνέουν με ταχύτητα 215 χιλιομέτρων την ώρα, η οποία μπορεί να ανέλθει στα 265 χιλιόμετρα την ώρα, αναμένεται να φτάσει στις Φιλιππίνες αύριο Κυριακή και να είναι ο ισχυρότερος που έχει περάσει από τη χώρα μετά τον Χαϊγιάν, ο οποίος είχε προκαλέσει τον θάνατο περισσότερων από 6.300 ανθρώπων το 2014.

Οι κάτοικοι ήδη απομακρύνονται από τις παραλιακές περιοχές ή άλλες στις οποίες μπορεί να σημειωθούν κατολισθήσεις στις επαρχίες Καμαρίνες Νόρτε και Καμαρίνες Σουρ, ενώ και η κυβέρνηση της επαρχίας Άλμπεϊ θα δώσει εντολή στους κατοίκους της που βρίσκονται σε περιοχές που κρίνεται ότι κινδυνεύουν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, δήλωσε στον ραδιοσταθμό DZBB ο αξιωματούχος της τοπικής υπηρεσίας αντιμετώπισης των καταστροφών Γκρέμιλ Ναζ. "Η ισχύς αυτού του τυφώνα δεν είναι κάτι με το οποίο παίζεις", σημείωσε.

Την περασμένη εβδομάδα ο τυφώνας Μολάβε προκάλεσε τον θάνατο 22 ανθρώπων, κυρίως λόγω των πλημμυρών που προκάλεσε στις επαρχίες νότια της πρωτεύουσας Μανίλα, η οποία βρίσκεται επίσης στην πορεία που αναμένεται να ακολουθήσει ο τυφώνας Γκόνι.

Σε κεντρικές περιοχές έχουν ήδη συγκεντρωθεί είδη πρώτης ανάγκης, βαρειά μηχανήματα και προστατευτικός εξοπλισμός, δήλωσε ο Φιλιπίνο Γκράσε Αμέρικα, ο δήμαρχος της πόλης Ινφάντα στην επαρχία Κεσόν στον ραδιοσταθμό DZBB. "Ωστόσο λόγω της πανδημίας της COVID-19 οι πόροι μας για την αντιμετώπιση δαπανών για καταστροφές είναι ανεπαρκείς", πρόσθεσε.

Οι τοπικοί αξιωματούχοι ματαίωσαν τις επιχειρήσεις των λιμένων και απαγόρευσαν στους αλιείς να συνεχίσουν τις δραστηριότητές τους.

Ο τυφώνας Γκόνι αναμένεται να προκαλέσει ισχυρές βροχοπτώσεις στην πρωτεύουσα και 14 κοντινές επαρχίες σήμερα το βράδυ, δημιουργώντας τον κίνδυνο πλημμυρών και κατολισθήσεων.

Την ίδια ώρα, ένας άλλος τυφώνας, ο Ατσάνι, ενισχύεται ενώ βρίσκεται κοντά στις Φιλιππίνες. Κάθε χρόνο περίπου 20 τυφώνες πλήττουν τη νησιωτική αυτή χώρα.