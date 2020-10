Οικονομία

Σάμος - Πλακιωτάκης στον ΑΝΤ1: Άμεσα οι παρεμβάσεις για τις ζημιές στα λιμάνια

Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής έδωσε εντολή να γίνουν έλεγχοι και από δύτες, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια για πλοία και επισκέπτες.

Για τις ζημιές που προκλήθηκαν στα λιμάνια της Σάμου από τον ισχυρό σεισμό των 6,7 Ρίχτερ, μίλησε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Γιάννης Πλακιωτάκης, στην εκπομπή του ΑΝΤ1 “Πρωινοί Τύποι”.

Όπως τόνισε, από την πρώτη στιγμή, «αυτό που μας ενδιέφερε ήταν η ασφάλεια» τόσο για τα πλοία που προσεγγίζουν τα λιμάνια, όσο για τους ανθρώπους.

Με εντολή του Υπουργού, θα γίνουν έλεγχοι και από δύτες, ενώ θα συνεχιστούν οι αυτοψίες από ειδικά κλιμάκια και οι αναγκαίες παρεμβάσεις θα γίνουν άμεσα, όπως διαβεβαίωσε.

Ερωτηθείς για το εάν έχει ζητηθεί να φιλοξενηθούν σεισμοπαθείς σε πλοία, ο κ. Πλακιωτάκης είπε πως δεν έχει υποβληθεί μέχρι στιγμής τέτοιο αίτημα, ωστόσο υπάρχει ετοιμότητα εάν κριθεί αναγκαίο.