Πολιτική

Χρυσοχοΐδης: Οι δράστες της επίθεσης στον πρύτανη θα επικηρυχθούν

Παρέμβαση Εισαγγελέα για την επίθεση σε βάρος του πρύτανη της ΑΣΟΕΕ, Δημήτρη Μπουραντώνη, από αντιεξουσιαστές που εισέβαλαν στο γραφείο του.

Την παρέμβαση του Εισαγγελέα προκάλεσε η επίθεση σε βάρος του Πρύτανη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθήνας, Δημήτρη Μπουραντώνη, από αντιεξουσιαστές που εισέβαλαν στο γραφείο του. Οι κουκουλοφόροι δράστες της επίθεσης είχαν αποτρόπαια συμπεριφορά απέναντι στον πρύτανη, τον οποίο φωτογράφησαν έχοντας κρεμάσει στο λαιμό του ταμπέλα που έγραφε «Αλληλεγγύη στις καταλήψεις». Η σοκαριστική φωτογραφία αναρτήθηκε αρχικά σε ιστοσελίδες του αντιεξουσιαστικού χώρου. Την έρευνα θα διενεργήσει η Κρατική Ασφάλεια και στο πλαίσιο αυτής θα διερευνηθεί αν έχουν τελεστεί αξιόποινες πράξεις όπως παράνομη βία, διακεκριμένες φθορές και διατάραξη κοινής ειρήνης.

«Οι δράστες θα επικηρυχθούν. Η απάντηση είναι μία και μοναδική. Όπως και με τη Χρυσή Αυγή, ο φασισμός δεν θα περάσει», τονίζει ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοϊδης, σε δήλωσή του σχετικά με τον προπηλακισμό του πρύτανη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, από άγνωστους δράστες, μέσα στο γραφείο του.

«Η Ελλάδα ανατριχιάζει», σημειώνει ακόμη ο κ.Χρυσοχοϊδης. «Από τον προπηλακισμό ενός πρύτανη και την ανάρτηση φωτογραφίας, που τον δείχνει καταβεβλημένο, με μια επιγραφή σαν θηλιά, που βρωμίζει τη λέξη αλληλεγγύη. Ταμπέλες κρέμαγαν οι χιτλερικοί στους Εβραίους και στους αντάρτες. Οι δημοκράτες αγανακτούν. Όσοι τους ανέχονται, όσοι τους ανέχθηκαν καιρός να αναθεωρήσουν και να θυμώσουν».

Μιλώντας το πρωί στον ΑΝΤ1, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Στέλιος Πέτσας, έκανε λόγο για ναζιστικές μεθόδους, οι οποίες είναι απαράδεκτες και καταδικαστέες. Εξέφρασε την βεβαιότητα πως οι υπεύθυνοι θα συλληφθούν σύντομα και θα λογοδοτήσουν στη Δικαιοσύνη.

ΣΥΡΙΖΑ: Βίαιη καταπάτηση κάθε έννοιας ανθρώπινης αξιοπρέπειας

«Η αήθης επίθεση στον πρύτανη της ΑΣΟΕΕ Δημήτρη Μπουραντώνη, αποτελεί μία βίαιη καταπάτηση κάθε έννοιας ανθρώπινης αξιοπρέπειας», σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ με ανακοίνωση του.

Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης τονίζει ότι «οι πρακτικές διαπόμπευσης είναι εχθρικές προς κάθε έννοια δημοκρατικής διεκδίκησης» και πως «η αυτονόητη καταδίκη τους είναι όρος για την προάσπιση των δημοκρατικών δικαιωμάτων».

Κίνημα Αλλαγής: Φασιστικές αντιλήψεις και ενέργειες δεν έχουν χώρο στο Πανεπιστήμιο

«Καταδικάζουμε απερίφραστα την επίθεση εναντίον του Πρύτανη της ΑΣΟΕΕ. Αυτές οι φασιστικές αντιλήψεις και ενέργειες δεν έχουν χώρο στο Πανεπιστήμιο. Ο σκοταδισμός δεν θα επικρατήσει. Η σύλληψη και παραδειγματική τιμωρία των δραστών είναι στοιχειώδης υποχρέωση των αρχών», υπογραμμίζει η Φώφη Γεννηματά.

Η Πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής επισημαίνει παράλληλα πως «Αποδεικνύεται στην πράξη ότι ο νόμος του κ. Μητσοτάκη, η μεγάλη δήθεν μεταρρύθμιση, που θα άλλαζε την εικόνα των Πανεπιστημίων, ήταν απλά άλλη μια μεγάλη φούσκα».

ΚΝΕ: Προβοκάτορες που δεν έχουν σχέση με τον αγώνα των φοιτητών

«Τα γεγονότα στην ΑΣΟΕΕ, με τον προπηλακισμό του πρύτανη, το μόνο που επιβεβαιώνουν είναι τον προβοκατόρικο ρόλο ομάδων που δεν έχουν καμία σχέση με τους φοιτητές, τους συλλόγους και τους αγώνες τους και λειτουργούν ως οι καλύτεροι χορηγοί της έντασης της καταστολής, της συκοφαντίας και της επίθεσης της κυβέρνησης εναντίον του λαού και της νεολαίας. Η προσπάθεια που γίνεται από χθες να εμφανιστούν δικαιωμένα για την πολιτική τους κυβερνητικά στελέχη, που έχουν πρωτοστατήσει στα αντιλαϊκά μέτρα και την καταστολή, αποδεικνύει σε ποιανού μύλο ρίχνουν νερό αυτές οι ομάδες και αυτές οι ενέργειες», υπογραμμίζει η ΚΝΕ σε σχόλιό της.

Επισημαίνει ότι «όχι τυχαία, τα απαράδεκτα αυτά γεγονότα πραγματοποιούνται λίγο πριν τον εορτασμό του Πολυτεχνείου, την οργάνωση νέων αγώνων ενάντια στα αντεργατικά μέτρα της κυβέρνησης».

«Οι φοιτητές, σύσσωμος ο λαός και το κίνημά του, να απομονώσουν αυτές τις θρασύδειλες ομάδες, να σταθούν εμπόδιο και να ακυρώσουν τους σχεδιασμούς της κυβέρνησης για ένταση της καταστολής και περιορισμό των λαϊκών ελευθεριών, μέσα στους οποίους εντάσσεται και η αξιοποίηση τέτοιων ενεργειών. Η καλύτερη απάντηση θα δοθεί με τη μαζική συμμετοχή στον αγώνα για ζωή με δικαιώματα, που γίνονται πράξη η αλληλεγγύη, η συλλογικότητα, τα όνειρα και οι ανάγκες της νέας γενιάς» καταλήγει το σχόλιο της ΚΝΕ.