Υγεία - Περιβάλλον

Απροτινίνη: Το νέο υποψήφιο φάρμακο για τον κορονοϊό

Την απροτινίνη ως νέο φάρμακο κατά του κορονοϊού, προτείνουν επιστήμονες.

Γερμανοί και Βρετανοί επιστήμονες ανακοίνωσαν ότι ένα νέο φάρμακο, η απροτινίνη, φαίνεται να δρα κατά του κορονοϊού SARS-CoV-2 και, γι' αυτό, αξίζει να δοκιμαστεί ως υποψήφιο αντι-ιικό φάρμακο στην περίπτωση της νόσου Covid-19. Η απροτινίνη (aprotinin) είναι ένας ανασταλτικός παράγοντας της πρωτεϊνάσης.

Οι ερευνητές του Ινστιτούτου Ιατρικής Ιολογίας του Πανεπιστημίου Γκέτε της Φρανκφούρτης, της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Ανοβέρου και του Πανεπιστημίου του Κεντ, με επικεφαλής τους καθηγητές Μάρτιν Μικαέλις και Γίντριχ Κίνατλ, οι οποίοι έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό βιολογίας "Cells", βρήκαν ότι η απροτινίνη εμποδίζει την είσοδο του κορονοϊού στα κύτταρα και συνεπώς θα μπορούσε να αποτελέσει θεραπεία κατά της Covid-19.

Η απροτινίνη διαπιστώθηκε ότι αναστέλλει τον πολλαπλασιασμό του κορονοϊού σε διάφορα είδη κυττάρων. Τα αερολύματα απροτινίνης έχουν εγκριθεί ήδη στη Ρωσία για τη θεραπεία της γρίπης και μπορούν εύκολα να δοκιμαστούν επίσης κατά του νέου κορονοϊού.

Όπως δήλωσε ο δρ Μικαέλις, «το αερόλυμα απροτινίνης έχει αναφερθεί ότι είναι υπερβολικά καλά ανεκτό στους ασθενείς με γρίπη. Συνεπώς έχει πολύ καλές πιθανότητες να αποτρέψει την εκδήλωση σοβαρής Covid-19, αν χορηγηθεί νωρίς μετά τη διάγνωση της νόσου».