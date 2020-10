Οικονομία

Γεωργιάδης: Αποζημίωση σε όσες επιχειρήσεις κλείσουν με κρατική εντολή

Τι είπε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων για τις αποζημιώσεις των πληγέντων από τον σεισμό στη Σάμο, την εξέλιξη του κορονοϊού και τον προπηλακισμό του πρύτανη.

«Είναι μια πράξη που είναι αδύνατον να μείνει ατιμώρητη» τόνισε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης για την επίθεση στον πρύτανη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, σχολιάζοντας τα θέματα της επικαιρότητας, σε συνέντευξή του στον "Σκάι". Για την τραγωδία και την καταστροφή στη Σάμο είπε ότι οι ζημιές θα καταγραφούν και το υπουργείο Ανάπτυξης θα δώσει γρήγορα τα χρήματα για να αποζημιωθούν οι άνθρωποι.

Για την εξέλιξη της πανδημίας απηύθυνε δημόσια έκκληση σε όλους να δείξουν πειθαρχία για να αποφευχθεί το γενικό lockdown, καθώς, όπως είπε, «ένα γενικό lockdown θα προκαλέσει τέτοια ζημιά στην οικονομία μας ώστε μετά θα είναι πολύ δύσκολο για πολλές επιχειρήσεις να ανακάμψουν».

Επιπλέον για τη στήριξη των επιχειρήσεων, η λειτουργία των οποίων θα ανασταλεί με κρατική εντολή, υπογράμμισε ότι «όλες οι επιχειρήσεις που θα κλείσουν με κρατική εντολή, στα πλαίσια αντιμετωπίσεως της εξάρσεως της πανδημίας, ασφαλώς και θα αποζημιωθούν από το κράτος με σειρά μέτρων έτσι ώστε να παραμείνουν όρθιες, όπως ακριβώς κάναμε και την περασμένη άνοιξη».

Πιο αναλυτικάο υπουργός είπε:

Για την εξέλιξη της πανδημίας στην Ελλάδα

«Βρισκόμαστε σε εξαιρετικά οριακό σημείο. Οι επόμενες 15-20 ημέρες θα κρίνουν εάν η Ελλάδα θα ακολουθήσει τον δρόμο χωρών της Βόρειας Ευρώπης. Εάν όλοι τηρήσουμε τα μέτρα δείχνοντας την πειθαρχία που δείξαμε τον περασμένο Απρίλιο, θα γλιτώσουμε το γενικό lockdown. Αυτός είναι και ο στόχος της κυβερνήσεως. Γιατί ένα γενικό lockdown θα προκαλέσει τέτοια ζημιά στην οικονομία μας ώστε μετά θα είναι πολύ δύσκολο για πολλές επιχειρήσεις να ανακάμψουν και τα προβλήματα στην οικονομία θα παραμείνουν για πολλά χρόνια. Εάν δεν τηρήσουμε τα μέτρα και δείξουμε απειθαρχία παρασυρόμενοι από την πραγματική κούραση που όλοι μας έχουμε αισθανθεί μετά από τόσους μήνες, τότε κινδυνεύουμε να βρεθούμε στη θέση που είναι τώρα η Βόρεια Ευρώπη. Απευθύνω δημόσια έκκληση σε όλους να βάλουν πλάτη».

Για την τραγωδία και την καταστροφή στη Σάμο

Για την τραγωδία και την καταστροφή στη Σάμο ο κ. Γεωργιάδης ανέφερε: «Όσο σκέφτομαι την τραγωδία, με πιάνει κατάθλιψη. Δεν θα αφήσουμε τη Σάμο μόνη της, δεν θα την αφήσουμε ανυπεράσπιστη. Η Κυβέρνηση θα αντιμετωπίσει την καταστροφή με μεθοδικότητα, αποφασιστικότητα και αποτελεσματικότητα. Οι ζημιές θα καταγραφούν, οι άνθρωποι θα αποζημιωθούν, το Υπουργείο Ανάπτυξης θα δώσει γρήγορα τα χρήματα. Ό,τι ανθρωπίνως μπορεί να γίνει, θα γίνει. Όλα όσα θα κάνουμε, όμως, δεν μπορούν να απαλύνουν τον πόνο αυτών των γονέων».

«Καταδικάζω τον τραμπουκισμό, τον φασισμό ...»

Για την επίθεση στον πρύτανη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ο υπουργός επεσήμανε τα εξής: «Καταδικάζω τον τραμπουκισμό, τον φασισμό αυτών που του έβαλαν την πινακίδα στο λαιμό για να τον εξευτελίσουν και να εξευτελίσουν στο πρόσωπό του την Ελληνική Δημοκρατία, τα ακαδημαϊκά μας ιδρύματα, την έννομο τάξη. Είναι μια πράξη που είναι αδύνατον να μείνει ατιμώρητη. Είναι ζήτημα τιμής για την Ελληνική Δημοκρατία να τους συλλάβει και να τους τιμωρήσει παραδειγματικά. Εάν φοιτητές του Οικονομικού Πανεπιστημίου είναι εμπλεκόμενοι σ' αυτό το αίσχος, θα πρέπει να χάσουν δια παντός την φοιτητική τους ιδιότητα σε οποιοδήποτε ελληνικό πανεπιστήμιο. Δεν μπορείς να είσαι φοιτητής και να έχεις συμμετάσχει σ' αυτό το έγκλημα. Μόνο οι ναζί στους εβραίους έκαναν τέτοια πράγματα. Το έκαναν τώρα αυτοί οι φασίστες. Διότι ο φασισμός δεν είναι μόνο μαύρος, είναι και κόκκινος. Στην Ελλάδα, επειδή έχουμε πολλά χρόνια την ιδεολογική ηγεμονία της αριστεράς, έχουμε φθάσει να ξεχνάμε τον κόκκινο φασισμό».

Σχετικά με τη μείωση των ενοικίων

Απαντώντας, σε ερώτηση σχετικά με τη μείωση των ενοικίων είπε: «Εμείς με σεβασμό στην ιδιοκτησία, ψηφίσαμε την εθελοντική μείωση ενοικίων για να δώσουμε την ευκαιρία να τα βρουν μεταξύ τους ιδιοκτήτες- ενοικιαστές στις νέες οικονομικές συνθήκες. Εάν αυτή η καλόπιστη διάθεση δεν ευδοκιμήσει, δεν θα αφήσουμε τις επιχειρήσεις να καταστραφούν. Κάνω έκκληση στους ιδιοκτήτες: ένα ακίνητο δεν μπορεί να μην έχει μικρότερο ενοίκιο σε χρονιά υφέσεως 8-9%. Αυτό λέει ο νόμος της αγοράς και της ζήτησης. Παρακαλώ, λοιπόν, να δείξουν όλοι την δέουσα κατανόηση σε μία δύσκολη χρονιά. Το κράτος δεν μπορεί να καλύψει το σύνολο της απώλειας κανενός. Επαναλαμβάνω: το κράτος είναι πρόθυμο να συμβάλλει στην καλόπιστη συνεννόηση όλων των μερών. Εάν αυτή δεν λειτουργήσει, το κράτος έχει την ισχύ να νομοθετήσει. Κι ο νοών νοείτω».