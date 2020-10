Κόσμος

Τραγωδία: Νεκρά δύο παιδιά από νάρκη

Τον θάνατο δύο παιδιών ηλικίας 7 ετών από έκρηξη νάρκης στη Λιβύη κατήγγειλε η Unicef.

Το Ταμείο των Ηνωμένων Εθνών για την Παιδική Ηλικία (UNICEF) στηλίτευσε χθες Παρασκευή τους θανάτους δύο παιδιών εξαιτίας της έκρηξης νάρκης στην πρωτεύουσα της Λιβύης.

Οι δυνάμεις της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι δύο αγόρια ηλικίας επτά ετών σκοτώθηκαν όταν εξερράγη νάρκη στο σπίτι τους, στο νότιο τμήμα της Τρίπολης.

«Οι νάρκες και τα πολεμικά εκρηκτικά συνεχίζουν να απειλούν ζωές παιδιών στη Λιβύη», τόνισε η UNICEF.

«Τα παιδιά θα έπρεπε να είναι ασφαλή μέσα στα σπίτια τους. Η συνεχιζόμενη αδιαφορία για την ασφάλεια των παιδιών πρέπει να σταματήσει», τόνισε ο ειδικός αντιπρόσωπος της UNICEF στη Λιβύη, ο Αμπντουλκαντίρ Μους.

Οι δυνάμεις της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης συγκρούονταν με αυτές του Χαλίφα Χάφταρ για πάνω έναν χρόνο, αφού ο στρατάρχης τις διέταξε να κυριεύσουν την Τρίπολη τον Απρίλιο του 2019.

Οι εχθροπραξίες στην περιοχή της πρωτεύουσας τερματίστηκαν στις αρχές του Ιουνίου, όταν οι δυνάμεις της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης, που υποστηρίζονται κυρίως από την Τουρκία, ανακοίνωναν πως έθεσαν υπό τον πλήρη έλεγχό τους όλη τη δυτική Λιβύη.

Η διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση κατηγορεί τις δυνάμεις του Χαφτάρ πως παγίδευσαν με νάρκες κατά προσωπικού και αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς πολλά σπίτια αμάχων προτού αποσυρθούν.