Πολιτική

Κορονοϊός - Νέα μέτρα: Σφοδρές επικρίσεις από την αντιπολίτευση

“Πυρ ομαδόν” από τα κόμματα της αντιπολίτευσης κατά του Πρωθυπουργού για τη διαχείριση της υγειονομικής κρίσης.

Τα “πυρά” της αντιπολίτευσης δέχεται ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, μετά την ανακοίνωση των νέων μέτρων για τη διαχείριση της πανδημίας.

«Ο κ. Μητσοτάκης ανακοινώνει λουκέτα χωρίς να πει κουβέντα για ενίσχυση ΕΣΥ και μέσα μαζικής μεταφοράς», αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ. «Η κυβερνητική αδιαφορία έφεραν τη χαλάρωση και τον εφησυχασμό», υποστηρίζει το Κίνημα Αλλαγής. Για «κυβερνητική ανευθυνότητα», κάνει λόγο το ΚΚΕ.

«Ο κ. Μητσοτάκης ομολόγησε σήμερα την παταγώδη αποτυχία της κυβέρνησης εδώ και οχτώ μήνες. Αφού δεν έκανε τίποτα για να προετοιμάσει τη χώρα για το αναμενόμενο δεύτερο κύμα της πανδημίας, έρχεται με καθυστέρηση και ενώ η κατάσταση σύμφωνα με τους επιστήμονες έχει βγει εκτός ελέγχου να ανακοινώσει περιοριστικά μέτρα». Αυτό τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία σε ανακοίνωση του για το τηλεοπτικό μήνυμα του Πρωθυπουργού, με τίτλο «ο κ. Μητσοτάκης ανακοινώνει λουκέτα χωρίς να πει κουβέντα για ενίσχυση ΕΣΥ και ΜΜΜ», επικρίνοντάς τον ότι «μίλησε για “χαραμάδες της αμέλειας των λίγων” από τις οποίες μπαίνει ο κορονοϊός, αλλά δεν είπε κουβέντα για τις πόρτες που άφησε ορθάνοιχτες».

Πιο συγκεκριμένα, η αξιωματική αντιπολίτευση αναφέρει ότι «με πάνω από 1.500 κρούσματα τη μέρα και ενώ το ΕΣΥ βρίσκεται ήδη στα όριά του, ο κ. Μητσοτάκης μιλά για “πόλεμο”, αλλά δεν είπε κουβέντα για το αλλοπρόσαλλο άνοιγμα του τουρισμού χωρίς ενιαία πρωτόκολλα, για άμεσες προσλήψεις γιατρών, για επίταξη των ιδιωτικών ΜΕΘ, για συνταγογράφηση των διαγνωστικών τεστ, για τους μαζικούς εργασιακούς χώρους που ελλείψει ελέγχων έχουν γίνει φορέας υπερμετάδοσης του ιού και φυσικά για τους χώρους λατρείας υπό το φόβο του πολιτικού κόστους».

Υπογραμμίζει ότι πάνω από όλα ο Πρωθυπουργός «δεν είπε κουβέντα για τις δημόσιες συγκοινωνίες, που κάθε μέρα πάνω από 1 εκατ. πολίτες στοιβάζονται σαν σαρδέλες για να πάνε στις δουλειές τους, την ώρα που 270 οχήματα κάθονται στα αμαξοστάσια και υπουργοί του έχουν αποσπασμένους οδηγούς λεωφορείων στα υπουργικά τους γραφεία».

Τον κατηγορεί για «θράσος να κουνήσει το δάχτυλο και σε όσους επισημαίνουν ότι η κυβέρνηση έχει υποτάξει την επιστήμη στην υπηρεσία της πολιτικής της σκοπιμότητας, όταν εδώ και μήνες αρνείται να δώσει στη δημοσιότητα τα πρακτικά της επιτροπής και έχει με αποκλειστικά δική του ευθύνη, απομειώσει το κύρος και την αξιοπιστία της, μεταφέροντας την ευθύνη των δικών του αποφάσεων και της δίκης του ανεπάρκειας».

«Περιμένουμε», σχολιάζει καταληκτικά ο ΣΥΡΙΖΑ, «να δούμε σε πόσες μέρες από σήμερα θα αναθεωρήσει εκ νέου τα μέτρα που ανακοίνωσε, επιβεβαιώνοντας εκ νέου την ανεπάρκεια και την αποτυχία της κυβέρνησης να ανταποκριθεί στις προκλήσεις της κρίσης».

«Δυστυχώς ακόμη και τώρα που η πανδημία έχει ξεφύγει, ο κ. Μητσοτάκης συνεχίζει με την πολιτική “βλέποντας και κάνοντας”, σχολίασε η Πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής, Φώφη Γεννηματά, για τα όσα ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τον περιορισμό της πανδημίας.

Η επικεφαλής του ΚΙΝΑΛ τόνισε ότι ο Πρωθυπουργός «και σήμερα δεν βρήκε ούτε μια λέξη αυτοκριτικής. Δεν κατανοεί ότι δεν είναι οι “χαραμάδες της αμέλειας” πολιτών, αλλά κυρίως οι ρωγμές της κυβερνητικής αδιαφορίας, που καλλιέργησαν την χαλάρωση και τον εφησυχασμό».

Επεσήμανε πως ο Πρωθυπουργός δεν είπε τίποτα πάλι για την ενίσχυση του ΕΣΥ, την αντιμετώπιση του συνωστισμού στα μέσα μαζικής μεταφοράς και στα σχολεία. «Μόνο περιοριστικά μέτρα ανακοίνωσε που θα έχουν και πάλι σκληρές επιπτώσεις σε κρίσιμους κλάδους της οικονομίας, στους εργαζόμενους, στους ανέργους και τους μικρομεσαίους», ανέφερε η Φώφη Γεννηματά, ενώ χαρακτήρισε ανεπαρκή τα κυβερνητικά μέτρα που «τους αφήνουν ουσιαστικά απροστάτευτους και διευρύνουν την κρίση στην οικονομία».

«Είμαστε βέβαιοι ότι οι πολίτες θα κάνουν αυτό που πρέπει, όπως στην πρώτη φάση, για να προστατεύσουν τη δημόσια υγεία, τη δική τους και της οικογένειας τους», κατέληξε η Πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής.

«Η κυβέρνηση όλο αυτό το διάστημα πορεύτηκε σχεδόν αποκλειστικά με την επίκληση της ατομικής ευθύνης. Σήμερα αποδεικνύεται, με τραγικό τρόπο, ότι αυτός ο δρόμος είναι αδιέξοδος κι επικίνδυνος, αν δεν έχει στο επίκεντρό του τη θωράκιση του δημόσιου συστήματος υγείας και τα μέτρα προστασίας σε κρίσιμους χώρους, όπως είναι οι χώροι δουλειάς, τα σχολεία, τα μέσα μεταφοράς. Αποδεικνύεται ότι το πρόβλημα δεν είναι η αμέλεια των λίγων, αλλά και η κυβερνητική ανευθυνότητα που τροφοδότησε τον όποιο εφησυχασμό» δήλωσε ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, για το τηλεοπτικό μήνυμα του Πρωθυπουργού.

«Σήμερα η κυβέρνηση προσπαθεί να φορτώσει πάλι στο λαό την ευθύνη για ένα ενδεχόμενο lockdown. Όμως το δίλημμα lockdown ή αυτοπροστασία είναι ψεύτικο και παραπλανητικό. Τα όποια περιοριστικά μέτρα λαμβάνονται στην Ελλάδα και στην ΕΕ, έχουν ως κριτήριο τις “αντοχές” της καπιταλιστικής οικονομίας και όχι τη λήψη των αναγκαίων μέτρων, που θα προστάτευαν αποτελεσματικά την υγεία και τη ζωή των λαών.

Τώρα και χωρίς καμία άλλη καθυστέρηση η κυβέρνηση πρέπει να προχωρήσει: Στην επίταξη του ιδιωτικού τομέα Υγείας και Πρόνοιας, για να εξασφαλιστούν οι ΜΕΘ, μαζικά τεστ και ο κρατικός έλεγχος ευαίσθητων χώρων, όπως οι οίκοι ευγηρίας. Στην αποσυμφόρηση σχολείων και μέσων μεταφοράς. Στη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων στους χώρους δουλειάς, με έλεγχο για την τήρησή τους. Σε μαζικές προσλήψεις γιατρών και νοσηλευτών.

Κανένας εργαζόμενος, άνεργος, μικροεπαγγελματίας, δεν θα πρέπει να μείνει χωρίς αξιοπρεπές εισόδημα, γιατί πλέον δεν βρισκόμαστε ούτε καν στον Μάρτη, αλλά σε συνθήκες που έχουν συσσωρευτεί τα βάρη και οι συνέπειες και της προηγούμενης περιόδου. Και εννοείται ότι εδώ και τώρα πρέπει να αποσυρθεί το αντεργατικό έκτρωμα, που η κυβέρνηση έδωσε στη δημοσιότητα.

Πάνω από όλα τα παραπάνω -απόλυτα αναγκαία κι αυτονόητα- αιτήματα πρέπει να γίνουν αντικείμενο διεκδίκησης του λαού, των εργαζομένων, των υγειονομικών. Μόνο αυτοί μπορούν να επιβάλλουν την εφαρμογή τους», τόνισε ο κ. Κουτσούμπας.

«Αυτό που πραγματικά χρειάζεται είναι να κάνουμε ένα οριστικό lockdown σε όλες τις πολιτικές καπιταλιστικής διαχείρισης, που θυσιάζουν την υγεία του λαού στις ανάγκες του μεγάλου κεφαλαίου», υπογράμμισε, καταλήγοντας στη δήλωσή του, ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ.

Την εκτίμηση ότι «τα νέα περιοριστικά μέτρα όχι μόνο δεν συνοδεύονται από ουσιαστική ενίσχυση των αδύναμων αλλά αποκρύπτουν πολλές ύπουλες κινήσεις που στόχο έχουν την στυγνή εκμετάλλευση της πανδημίας υπέρ της παρασιτικής ολιγαρχίας», κάνει το ΜέΡΑ 25, σχολιάζοντας τις ανακοινώσεις του πρωθυπουργού και τα γενικότερα κυβερνητικά μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας.

Σε σχετική ανακοίνωση αναφέρεται πως «όταν η υγεία των πολιτών κινδυνεύει δεν επιτρέπεται σε κανέναν να εκμεταλλεύεται την αγωνία τους για ιδιοτελείς σκοπούς - είτε αυτοί είναι οικονομικοί είτε πολιτικοί». Το ΜέΡΑ 25 επισημαίνει ότι:

1. Είναι ανύπαρκτη η ουσιαστική οικονομική στήριξη των αδύναμων: 'Αλλη μια φορά η κυβέρνηση επιλέγει να μην κουρέψει τις οφειλές σε εφορία, ασφαλιστικά ταμεία και τράπεζες των μικρομεσαίων και των εργαζόμενων. Αντί για αυτά τα «κουρέματα», που θα ήταν πραγματική βοήθεια, προσφέρουν αναστολές και δανεισμό με τοκογλυφικά για την εποχή επιτόκια (π.χ. 2,5% επιτόκιο για τις δόσεις του ΦΠΑ των επιχειρήσεων που κλείνουν με κρατική εντολή!).

2. Εντατικοποίηση της λεηλασίας περιουσιών: Την ίδια στιγμή, ιδίως μετά την ψήφιση του Πτωχευτικού Νόμου, η κυβέρνηση Μητσοτάκη εντείνει τις προετοιμασίες των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών έως και του 80% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων καθώς και εκατοντάδων χιλιάδων κατοικιών - των οποίων το μαζικό ξεπούλημα προγραμματίζουν μόλις υπάρξει ύφεση της πανδημίας.

3. «Σοσιαλισμός» για την Τράπεζα Πειραιώς με σκανδαλώδη ζημιά του Δημοσίου: Η Τράπεζα Πειραιώς μόλις ξανα-πτώχευσε, με τη βούλα της ΕΕ. Χτες ο πρωθυπουργός έδωσε το πράσινο φως για την αγορά από το κράτος μετοχών της Πειραιώς προς 6 ευρώ την μία την ώρα που η τιμή τους στο Χρηματιστήριο δεν ξεπερνά το 1 ευρώ! Κι αυτό χωρίς να αποδίδεται στο Δημόσιο, στον ελληνικό λαό που πληρώνει, δικαίωμα ψήφου στην γενική συνέλευση της τράπεζας!

4 . Κατάργηση οκτάωρου: Πιστοί στο δόγμα «ποτέ μην αφήσεις μια βαθιά κρίση ανεκμετάλλευτη!», η κυβέρνηση εκμεταλλεύεται την πανδημία για να καταργήσει και τύποις το δικαίωμα στο οκτάωρο που ο κόσμος της εργασίας πάλεψε αιώνες να κατακτήσει.

4. Αφανισμός του πολιτισμού: Με την φράση του πως η κυβέρνηση «όπως τον Απρίλιο δε θα αφήσει τους ανθρώπους του πολιτισμού απροστάτευτους» ο κ. Μητσοτάκης κέρδισε το Α' Βραβείο Θράσους, καθώς η μεγάλη πλειοψηφία των παραγωγών πολιτιστικών αγαθών, όπως τον Απρίλιο, δεν θα λάβουν την παραμικρή βοήθεια.