Οικονομία

Μίχαλος: η πανδημία του κορονοϊού πρέπει να αντιμετωπισθεί με πολυδιάστατη πολιτική

«Πρωτίστως η ενίσχυση του ΕΣΥ και λιγότερο επιβολή μέτρων που πλήττουν επιχειρήσεις και εργαζομένους», ζήτησε ο Πρόεδρος της ΚΕΕ.

«Το πρόβλημα της πανδημίας πρέπει να αντιμετωπισθεί με μια πολυδιάστατη πολιτική, που θα στοχεύει πρωτίστως στην ενίσχυση του εθνικού συστήματος υγείας και λιγότερο θα επιβάλει μέτρα που πλήττουν την αγορά και τους εργαζομένους και τελικά θα οδηγήσουν σε χειρότερα αποτελέσματα από τα επιδιωκόμενα».

Αυτό δήλωσε ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων και του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών Κωνσταντίνος Μίχαλος ερωτηθείς από το ΑΠΕ-ΜΠΕ για τα μέτρα που ανακοίνωσε σήμερα ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, για την στήριξη επιχειρήσεων και εργαζομένων που θα πληγούν από την επιβολή των νέων περιορισμών λόγω της πανδημίας του κορονοϊού.

Αναλυτικά ο κ. Μίχαλος ανέφερε:

Η απόφαση για lockdown στις επιχειρήσεις εστίασης, ψυχαγωγίας και αθλητισμού είναι βέβαιο ότι θα προκαλέσει τεράστια οικονομική ζημία, όχι μόνο στους συγκεκριμένους κλάδους, αλλά στο σύνολο της εθνικής μας οικονομίας, καθώς θα πληγεί σχεδόν το σύνολο της ελληνικής αγοράς.

Για παράδειγμα από το λουκέτο στην εστίαση και την ψυχαγωγία θα πληγούν και οι βιομηχανικές μονάδες τροφίμων και ποτών που θα χάσουν τους πελάτες τους -τα καταστήματα εστίασης και ψυχαγωγίας- ,όπως και πολλές άλλες παραγωγικές μονάδες που προμηθεύουν με διάφορα είδη τις επιχειρήσεις που θα κλείσουν λόγω της πανδημίας.

Οι πρωτοβουλίες για την ενίσχυση επιχειρήσεων και εργαζόμενων με στόχο την άμβλυνση των οικονομικών συνεπειών από τα νέα μέτρα για την πανδημία, που ανακοίνωσε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, είναι ότι λιγότερο που θα μπορούσε να γίνει για να μην οδηγηθεί η ελληνική αγορά στον πλήρη αφανισμό και οι εργαζόμενοι στην πλήρη φτωχοποίηση και στην μακροχρόνια ανεργία. Τα μέτρα αυτά είναι μια ασπιρίνη για τις επιπτώσεις στην οικονομία της πανδημίας.

