Κορονοϊός: πού κλείνουν εστίαση, ψυχαγωγία και άθληση - Όλα τα νέα μέτρα

Η χώρα μοιράζεται σε δυο ζώνες. Τι ισχύει για την κάθε μία. Ποιες επιχειρήσεις κλείνουν, ποιες συνεχίζουν να λειτουργούν. Τι αποφασίστηκε για τις μετακινήσεις εκτός νομού.

Αλλάζει από την Τρίτη και για ένα μήνα η καθημερινότητα μας, μετά τις ανακοινώσεις του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη.

Έτσι στη Βόρεια Ελλάδα και την Αττική κατεβάζουν ρολά: εστιατόρια, μπαρ, καφέ, θέατρα, κινηματογράφοι και γυμναστήρια. Σε όλη τη χώρα απαγορεύεται η κυκλοφορία μετά τα μεσάνυχτα και γίνεται υποχρεωτική η μάσκα, σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

Συγκεκριμένα:

Η χώρα μοιράζεται σε δυο ζώνες. Επιτήρησης (που είναι οι σημερινές πράσινες και κίτρινες περιοχές) και Αυξημένου Κινδύνου ( που είναι οι πορτοκαλί και κόκκινες περιοχές).

Σε όλη τη χώρα θα ισχύει για 1 μήνα:

Χρήση μάσκας παντού

Περιορισμός κυκλοφορίας 12:00 -5:00 το πρωί

Τηλεργασία 50% (από το 40%)

Πλήρης τηλεκπαίδευση στα πανεπιστήμια

Επιπλέον για τη δεύτερη ζώνη, που ανήκουν μεταξύ άλλων Βόρεια Ελλάδα και Αττική, κλείνουν:

Εστίαση (επιτρέπεται η κατ’ οίκον διανομή φαγητού και η παραλαβή από το κατάστημα)

Μπαρ

Καφέ

Κινηματογράφοι

Μουσεία

Θέατρα

Γυμναστήρια

Δεν απαγορεύονται οι μετακινήσεις εκτός νομού ενώ συνεχίζουν να λειτουργούν:

Βιομηχανία

Λιανεμπόριο

Σχολεία

Ξενοδοχεία

Κομμωτήρια

“Είναι το μήνυμα που ήθελα να μην χρειαστεί να κάνω”, είπε ο πρωθυπουργός προαναγγέλλοντας το μερικό πάγωμα της καθημερινότητας από τις 6:00 το πρωί της Τρίτης. Η αγωνία του έκδηλη για την πίεση που δέχονται οι μονάδες εντατικής θεραπείας. “Πρέπει να δράσουμε τώρα. Τώρα. Πριν λυγίσουν οι Μονάδες Εντατικής από το βάρος ζωών που κινδυνεύουν. Τώρα. Που έχουμε τη δυνατότητα εντοπισμού και ιχνηλάτησης των κρουσμάτων” είπε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός.





