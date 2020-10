Πολιτική

Μητσοτάκης: χρέος μας να σταθούμε δίπλα στη Σάμο

Την οδύνη του για την απώλεια των δύο παιδιών που έχασαν τη ζωή τους από το σεισμό των 6,7 Ρίχτερ που χτύπησε τη Σάμο, εξέφρασε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την επίσκεψή του στο νησί.

«Όλη η Ελλάδα σήμερα θρηνεί αυτό το τραγικό γεγονός και η σκέψη μας είναι με τις οικογένειες τους. Ο Θεός να τους δίνει δύναμη, να ξεπεράσουν αυτόν τον αφόρητο πόνο», τόνισε σε δηλώσεις του στο Βαθύ, πρώτο σταθμό της επίσκεψής του, ο κ. Μητσοτάκης ενώ προσέθεσε ότι βρίσκεται σήμερα εδώ, 24 ώρες μετά τον μεγάλο σεισμό για να έχει μια προσωπική άποψη για την έκταση των ζημιών.

«Όπως γνωρίζετε από την πρώτη στιγμή έχει έρθει στη Σάμο, κυβερνητικό κλιμάκιο, το οποίο καταγράφει τις ζημιές σε επίπεδο νοικοκυριών, σε επίπεδο επιχειρήσεων και σε επίπεδο δημόσιων υποδομών. Είναι ξεκάθαρο ότι έχουν γίνει σημαντικές ζημιές, λαμβάνοντας όμως υπόψη το μέγεθος του σεισμού και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του, σίγουρα τα πράγματα θα μπορούσαν να ήταν πολύ χειρότερα», υπογράμμισε ενώ ανέφερε ότι χρέος της Πολιτείας, είναι να σταθεί δίπλα στο νησί, να εκταμιευθούν όσο το δυνατόν πιο σύντομα οι σχετικές αποζημιώσεις ώστε η Σάμος να ξαναβρεί το συντομότερο δυνατόν τους φυσιολογικούς της ρυθμούς.

«Δυστυχώς μέσα από μια σειρά από φυσικές καταστροφές, με πιο πρόσφατη αυτή της μεγάλης θεομηνίας που χτύπησε τη Θεσσαλία, ο κρατικός μηχανισμός έχει αποκτήσει πια μία μεγαλύτερη εμπειρία ώστε να μπορεί να καταγράφει ζημιές και να εκταμιεύει ποσά με πολύ μεγαλύτερη ταχύτητα από ό,τι γινόταν στο παρελθόν. Αυτό θα γίνει και τώρα στη Σάμο», σημείωσε ενώ ευχαρίστησε όσους και όσες βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή, τα στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης, τους διασώστες, την πυροσβεστική, το ΕΚΑΒ, την ΕΜΑΚ, οι οποίοι, όπως είπε ο πρωθυπουργός «πάντα κινητοποιούνται όταν αντιμετωπίζουμε τέτοια φαινόμενα».

Ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε ικανοποιημένος από το γεγονός ότι το 112 λειτούργησε, όπως είπε, με μεγάλη ταχύτητα στέλνοντας σε λιγότερο από δέκα λεπτά ένα προειδοποιητικό μήνυμα για το ενδεχόμενο -το οποίο δεν ήταν ενδεχόμενο τελικά ήταν πραγματικότητα- εμφάνισης τσουνάμι, κάτι το οποίο συνέβη και εδώ στην Σάμο. «Μάλιστα έχουμε και ζημιές σε μια σειρά από επιχειρήσεις, από το κύμα αυτό ευτυχώς όμως καμία απώλεια ανθρώπινης ζωής», τόνισε.

«Είμαστε μία σεισμογενής χώρα δεν είναι ο τελευταίος μεγάλος σεισμός αυτός ο οποίος έγινε στην Ελλάδα, αυτό το ξέρουμε, και οφείλουμε σε επίπεδο πολιτικής προστασίας να έχουμε στη διάθεσή μας όλα εκείνα τα μέσα για να μπορούμε εκεί που υπάρχει η δυνατότητα, και στην περίπτωση του τσουνάμι υπάρχει, να ειδοποιούμε τους πολίτες να λαμβάνουν όλα τα μέτρα προστασίας, χρειάζεται όμως και μία μεγαλύτερη ενημέρωση των πολιτών για το πώς πρέπει να αντιδρούν σε αυτές τις περιπτώσεις», υπογράμμισε.

Καταλήγοντας σημείωσε, «Δύο νέα παιδιά έχασαν τη ζωή τους επειδή κατέρρευσε ένας τοίχος από ένα ακατοίκητο κτίσμα, ο οποίος μπορεί να έπεφτε και σε ένα σεισμό πολύ μικρότερο από αυτόν. Νομίζω ότι έχουμε ένα χρέος ως Πολιτεία και ως τοπική αυτοδιοίκηση να ξαναδούμε αυτό το πρόβλημα. Είναι ένα ζήτημα το οποίο μας επισημαίνεται πάρα πολύ συχνά από ειδικούς, ξέρουμε ότι τα καινούρια κτίσματα που φτιάχνονται αντέχουν στους σεισμούς και πολύ μεγαλύτερους από αυτόν που βιώσαμε χθες, αυτό όμως δεν ισχύει για παλιά ακατοίκητα κτίρια τα οποία ενέχουν έναν μεγάλο βαθμό επικινδυνότητας. Είναι και αυτό ένα πρόβλημα από το παρελθόν που κληρονομούμε, θα σκύψουμε πάνω και σε αυτό το πρόβλημα και θα το αντιμετωπίσουμε, νομίζω το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε για να τιμήσουμε τη μνήμη αυτών των δύο νέων παιδιών».

Στη συνέχεια ο πρωθυπουργός μετέβη στο Καρλόβασι, όπου περιηγήθηκε, συνομίλησε με τον δήμαρχο ο οποίος τον ενημέρωσε για τις ζημιές στην περιοχή, και κατέληξε μπροστά στην κατεστραμμένη εκκλησία.