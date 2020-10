Υγεία - Περιβάλλον

Χαρδαλιάς - Χρυσοχοΐδης για τον κορονοϊό και τα νέα μέτρα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εξειδίκευση των νέων μέτρων από τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας με τη συμμετοχή του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη. Ο νέος υγειονομικός χάρτης...

Κορονοϊός - Χαρδαλιάς: προσπάθεια να αποφύγουμε ένα ολικό πάγωμα της κοινωνίας

Κορονοϊός - Χρυσοχοϊδης: όποιος δεν τηρεί τα μέτρα σκάβει τάφους