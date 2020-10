Αθλητικά

Πέρασε κι από τη Ρόδο το Μεσολόγγι

Οι νεοφώτιστοι εντυπωσιάζουν έχοντας το απόλυτο στις μέχρι τώρα αναμετρήσεις τους.

Τη δεύτερη νίκη του σε ισάριθμες αναμετρήσεις στην Α1 Ανδρών και πρώτη εκτός έδρας πανηγύρισε το Μεσολόγγι. Η ομάδα του Ντίνου Καλαμπάκου πέρασε νικηφόρα από το Κ.Γ. Καλλιθέας, επικρατώντας με 77-66 του Κολοσσού, τον οποίο υποχρέωσε στη δεύτερη εφετινή απώλεια του.

Οι νεοφώτιστοι πάτησαν γκάζι στη δεύτερη περίοδο, όταν και έτρεξαν επιμέρους σκορ 26-10, παίρνοντας το δρόμο προς τα αποδυτήρια στο +11 (37-26). Χωρίς να κατεβάσει ταχύτητα και με... βροχή τριπόντων (15/28), η ομάδα του Μεσολογγίου δεν κοίταξε πίσω στο δεύτερο ημίχρονο, φτάνοντας άνετα στο τελικό 77-66. Εκτός της ευστοχίας των φιλοξενούμενων από τα 6.75, «κλειδιά» αποτέλεσαν και η υπεροχή τους στα ριμπάουντ (37 έναντι 23) και η αξιοποίηση των αιφνιδιασμών.

Κορυφαίος των νικητών ο Ντεβόντε Γκριν με 21 πόντους (2/3 δίποντα, 5/7 τρίποντα και 2/4 βολές), ενώ άξιοι συμπαραστάτες του αναδείχθηκαν οι Γιάννης Αγραβάνης (13π.) και Ριτσαρντ Αμαρντι (12π.). Από τον Κολοσσό των 13 λαθών ξεχώρισε ο Κερέμ Καντέρ (15π.)

Τα δεκάλεπτα: 16-11, 26-37, 41-54, 66-77

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Αναστόπουλος, Σώμος, Τζιοπάνος

Οι συνθέσεις:

ΚΟΛΟΣΣΟΣ (Καντζούρης): Άρτις 11, Καντέρ 15 (1), Μπιλής 2, Ζάρας 8 (1), Γκόινς 8, Καμαριανός, Ξανθόπουλος 7 (1), Λάιλ 13 (1), Αρσενόπουλος, Τούμπα 2.

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ (Καλαμπάκος): Γκριν 21 (5), Φέργκιουσον 8 (2), Αγραβάνης 13 (3), Αμάρντι 12 (1), Μπράουν 8, Λάνγκφορντ 3, Σαχπατζίδης, Μοτσενίγος, Χατζηνικόλας 9 (3), Γράβας 3 (1), Μάτις.