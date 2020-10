Οικονομία

ΟΑΕΔ: Αυτόματη ανανέωση των δελτίων ανεργίας σε Σάμο και Ικαρία

Ο ΚΠΑ2 Σάμου θα αναστείλει τη λειτουργία του για όσο διάστημα κριθεί απαραίτητο από τις αρμόδιες Αρχές. Τι πρέπει να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι.

Την αυτόματη ανανέωση όλων των δελτίων ανεργίας των Κέντρων Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2) της Σάμου και του Αγ. Κήρυκα Ικαρίας που έληξαν ή λήγουν στο χρονικό διάστημα από τις 30 Οκτωβρίου έως και τις 30 Νοεμβρίου - προς διευκόλυνση των ανέργων των πληγεισών περιοχών - αποφάσισε η διοίκηση του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), σε συνέχεια της μεγάλης ισχύος σεισμικής δόνησης που έλαβε χώρα σε εστιακό χώρο πλησίον της Σάμου, της ακόλουθης μετασεισμικής δραστηριότητας, καθώς και λόγω του γεγονότος ότι η ευρύτερη περιοχή τέθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.

Με αυτόν τον τρόπο, οι εγγεγραμμένοι άνεργοι που υπάγονται στα ΚΠΑ2 της Σάμου και του Αγ. Κήρυκα Ικαρίας, δεν χρειάζεται να προχωρήσουν σε καμία ενέργεια ανανέωσης.

Επίσης, το ΚΠΑ2 Σάμου θα αναστείλει τη λειτουργία του για όσο διάστημα κριθεί απαραίτητο από τις αρμόδιες Αρχές, που θα επιθεωρήσουν την κατάσταση των κτιριακών υποδομών, αλλά και την εξέλιξη του ίδιου του φαινομένου.

Τις αμέσως επόμενες ημέρες θα ανακοινωθούν οδηγίες προς τους συναλλασσόμενους με τον ΟΑΕΔ σχετικά με την αποκατάσταση της διαδικασίας εξυπηρέτησής τους.

Ο ΟΑΕΔ εκφράζει τη βαθιά λύπη του για το τραγικό συμβάν της απώλειας δύο νέων ανθρώπων, καθώς και την έμπρακτη συμπαράστασή του στους πληγέντες κατοίκους της περιοχής.