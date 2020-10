Κόσμος

Κορονοϊός - Βρετανία: πάνω από ένα εκατομμύριο τα επιβεβαιωμένα κρούσματα

Νέο αρνητικό ορόσημο τη στιγμή που η κυβέρνηση εξετάζει ένα νέο εθνικό lockdown στην Αγγλία.

Το Ηνωμένο Βασίλειο ξεπέρασε σήμερα το ένα εκατομμύριο επιβεβαιωμένα κρούσματα της COVID-19, ένα νέο ορόσημο τη στιγμή που η κυβέρνηση εξετάζει ένα νέο εθνικό lockdown στην Αγγλία.

"Μεταξύ της 31ης Ιανουαρίου και της 31ης Οκτωβρίου 2020 καταγράφηκαν 1.011.660 επιβεβαιωμένα κρούσματα", ανακοίνωσε η κυβέρνηση.

Τις τελευταίες 24 ώρες, 21.915 νέα κρούσματα καταγράφηκαν. Το Ηνωμένο Βασίλειο, η χώρα με τα περισσότερα θύματα από την πανδημία στην Ευρώπη, έχει καταγράψει συνολικά 46.555 θανάτους που επήλθαν μέσα σε 28 ημέρες μετά τη διάγνωση των ασθενών που ήταν θετικοί στον ιό SARS-CoV-2.

Οι 326 θάνατοι καταγράφηκαν το τελευταίο 24ωρο.