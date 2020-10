Υγεία - Περιβάλλον

Εξαδάκτυλος στον ΑΝΤ1: θα έχουμε περαιτέρω κλιμάκωση της πανδημίας (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, τόνισε ότι μόνο αν τα μέτρα εφαρμοστούν απαρέγκλιτα, θα δούμε αποτελέσματα, αλλά μετά από μια εβδομάδα.