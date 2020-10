Κόσμος

Κάτοικος Σμύρνης στον ΑΝΤ1: αγώνας δρόμου των διασωστών στα ερείπια (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Δημοσθένης Χαραλαμπίδης, περιέγραψε τις αγωνιώδεις προσπάθειες των διασωστών, να σώσουν έστω και μια ανθρώπινη ζωή από τα συντρίμμια.