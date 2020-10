Κοινωνία

“Καλλιστώ”: από τύχη δεν θρηνήσαμε θύματα στον εμβολισμό του

Όπως αποκαλύπτει ο ΑΝΤ1, ο πλοίαρχος του εμπορικού ήταν μόνος του στην γέφυρα και δεν απάντησε στις κλήσεις του κυβερνήτη του Πολεμικού Ναυτικού.