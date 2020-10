Life

Ο ΑΝΤ1 τιμά τον Σον Κόνερι με την ταινία “Λάνσελοτ, ο Πρώτος Ιππότης”

Η ιστορία του σερ Λάνσελοτ, του γενναίου ιππότη και ο απαγορευμένος έρωτάς του για την Γκουινεβίρ, τη μέλλουσα γυναίκα του βασιλιά Αρθούρου, απόψε στον ΑΝΤ1.

Έφυγε από την ζωή, σε ηλικία 90 ετών, ο πολυβραβευμένος Σκωτσέζος ηθοποιός, Σον Κόνερι.

Ο Σερ Τόμας Σον Κόνερι (Thomas Sean Connery) είχε γεννηθεί στις 25 Αυγούστου 1930 στη Σκωτία. Ηταν πολυβραβευμένος ηθοποιός και παραγωγός ταινιών κινηματογράφου. Ήταν ευρύτερα γνωστός ως ο πρώτος επίσημος ηθοποιός που υποδύθηκε τον Τζέιμς Μποντ. Πρωταγωνίστησε σε επτά συνολικά ταινίες Μποντ.

Ο ΑΝΤ1 τιμά τον σπουδαίο ηθοποιό προβάλλοντας εκτάκτως σήμερα, στις 22.45 την ταινία “Λάνσελοτ, ο Πρώτος Ιππότης”.

Πρόκειται για μια αμερικανική ταινία του Τζέρι Τζάκερ, με τους Σον Κόνερι, Ρίτσαρντ Γκιρ, Τζούλια Όρμοντ. Ξετυλίγεται η ιστορία του σερ Λάνσελοτ, του γενναίου ιππότη, και ο απαγορευμένος έρωτάς του για την Γκουίνεβιρ, τη μέλλουσα γυναίκα του βασιλιά Αρθούρου.