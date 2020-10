Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Χαρδαλιάς: προσπάθεια να αποφύγουμε ένα ολικό πάγωμα της κοινωνίας

Σε εξειδίκευση των νέων μέτρων προχώρησε ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας. «Επιβάλλεται να δράσουμε σήμερα ώστε να αποφύγουμε τα χειρότερα», σημείωσε.

«Το δεύτερο κύμα της πανδημίας είναι σε πλήρη εξέλιξη», ανέφερε ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιά, ανακοινώνοντας από κοινού με τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοϊδη αναλυτικά τα μέτρα που θα ισχύσουν το επόμενο διάστημα για την αντιθμετώπιση της πανδημίας στη χώρα. «Οι γοργοί ρυθμοί ροής των δεδομένων επιβάλλουν να δράσουμε σήμερα ώστε να αποφύγουμε τα χειρότερα», σημείωσε.

«Νωρίτερα ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε ένα σχέδιο με στόχο τον περιορισμό της διασποράς του ιού» υπογράμμισε ο κ. Χαρδαλιάς παρουσιάζοντας κατ' αρχάς τα μέτρα που θα εφαρμοστούν σε όλη την επικράτεια ανεξαρτήτως επιπέδου κινδύνου, από την Τρίτη 3 Νοεμβρίου στις 6 τα ξημερώματα:

Ειδικότερα τα μέτρα που θα ισχύουν σε όλη την επικράτεια είναι τα εξής:

1. Υποχρεωτική χρήση μάσκας, παντού, σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, καθώς όπως είπε ο κ. Χαρδαλιάς, «η μάσκα είναι το καλύτερο μέσο προστασίας που διαθέτουμε αυτή τη στιγμή. Είναι το εμβόλιο πριν το εμβόλιο». Η επιβίβαση σε μέσο μαζικής μεταφοράς δεν επιτρέπεται χωρίς χρήση μάσκας.

2. Περιορισμός της κυκλοφορίας από τα μεσάνυχτα έως τις 5 π.μ. σε όλη τη χώρα, προκειμένου, όπως εξήγησε ο κ. Χαρδαλιάς, να περιοριστούν οι άσκοπες μετακινήσεις. Του μέτρου εξαιρούνται όσοι μετακινούνται για εργασία και για λόγους υγείας.

3. Τηλεργασία τουλάχιστον 50% σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, ώστε να προστατεύεται η υγεία αλλά να συνεχιστεί η λειτουργία των επιχειρήσεων.

4. Τηλεκπαίδευση σε όλα τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, με εξαίρεση τις κλινικές και τα εργαστήρια των τελειόφοιτων.

5. Σε όλη τη χώρα επίσης αναστέλλονται τα επισκεπτήρια σε όλες τις δομές πρόνοιας.

6. Σε όλη τη χώρα μένουν ανοιχτά το λιανεμπόριο, το χονδρεμπόριο, η βιομηχανία, τα σχολεία, οι υπαίθριοι αρχαιολογικοί χώροι, τα ξενοδοχεία και τα κομμωτήρια.

Όπως δήλωσε ο κ. Χαρδαλιάς «γίνεται κάθε προσπάθεια για να αποφύγουμε ένα ολικό πάγωμα της κοινωνίας με ελέγχους και σκληρή επιτήρηση σε όλη την επικράτεια για την οποία θα ενημερώσει ο κ. Χρυσοχοϊδης».





