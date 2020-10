Κοινωνία

Ιερώνυμος για επίθεση στη Λιόν: ξεπερνάει τη λογική αυτή η φρίκη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μία θρησκεία οπλίζει τα χέρια τυφλωμένων από το μίσος τρομοκρατών» δήλωσε ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος για την επίθεση σε Ορθόδοξο ιερέα ελληνικής καταγωγής στη Λιόν της Γαλλίας.

«Ξεπερνάει την ανθρώπινη λογική αυτή η φρίκη. Μία θρησκεία να οπλίζει τα χέρια τυφλωμένων από το μίσος τρομοκρατών» δήλωσε ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος για την επίθεση σε Ορθόδοξο ιερέα ελληνικής καταγωγής στη Λιόν της Γαλλίας.

«Και ακραία μισαλλόδοξοι και φανατικοί άνθρωποι, φονταμενταλιστές της βίας και του θανάτου, να χρησιμοποιούν μια θρησκεία ως σφαίρα που στοχεύει στην καρδιά της ελευθερίας, και δη της θρησκευτικής ελευθερίας των άλλων, ως όπλο για την εξάλειψη κάθε αντίθετης άποψης και κάθε ανθρώπου που στον πολιτισμένο κόσμο έχει το αναφαίρετο δικαίωμα να την εκφράζει, ως μάχαιρα που σφαγιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα» πρόσθεσε ο Αρχιεπίσκοπος.

Ο κ. Ιερώνυμος αναμένεται να επικοινωνήσει εντός της ημέρας με τον Μητροπολίτη Γαλλίας Εμμανουήλ προκειμένου να του εκφράσει την οδύνη του για την απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά Ορθόδοξου ιερέα, ελληνικής ιθαγένειας, που μόλις έκλεινε τον ναό όπου υπηρετούσε, στην πόλη Λυών της Νοτιοανατολικής Γαλλίας.